Aplazan a octubre el juicio en Italia contra Arcuri por presuntos malos tratos La representación legal del sardo ha pedido al tribunal de Cagliari que su hijo esté representado por un administrador especial y no por el mismo de Juana Rivas

Jueves, 18 de septiembre 2025

El Tribunal Penal de Cagliari en Italia ha acogido este jueves el inicio del juicio penal contra Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, por supuesto maltrato a sus hijos. Sin embargo, con la presentación de una cuestión procesal previa por parte de su equipo jurídico, se ha aplazado la sesión para el próximo 23 de octubre.

La representación de Arcuri ha pedido al tribunal que su hijo menor, de 11 años, tenga representate propio y esté representado por un administrador especial y no por el mismo que Juana Rivas. De acuerdo con el equipo jurídico de Arcuri, la causa puede prolongarse durante años conforme a la normativa italiana. En la sala no han estado presentes ni su expareja, la vecina de Maracena ni ninguno de sus dos vástagos.

Una audiencia preliminar celebrada el pasado 17 de junio en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizara los hechos para «establecer la veracidad» de los mismos. Por esta razón, se daba lugar a la apertura de la vista oral de este jueves, aunque no se decretaba «ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente» al italiano sobre su hijo menor, custodia que fue ratificada en el mes de febrero.

Investigada por sustracción de menores

Por su parte, Juana Rivas deberá declarar el próximo 30 de octubre como investigada por la presunta comisión de un delito sustracción de menores. La madre de Maracena ya fue condenada previamente por este ilícito después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre. La Audiencia de Granada ordenó investigar estos hechos al Juzgado de Instrucción Número 4 tras estimar parcialmente una denuncia presentada por el padre. La audiencia expuso que, tras las pruebas documentales remitidas por los tribunales italianos, la madre habría provocado la puesta en marcha de una medida cautelar en España para frenar el regreso de su hijo menor a Carloforte tras pasar las vacaciones navideñas.

Cabe recordar que el niño de once años regresaba junto con su progenitor por orden judicial este verano, después de permanecer en España desde el 22 de diciembre.