Normalidad en la primera jornada de huelga médica con desigual seguimiento

La convocatoria del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha tenido un seguimiento irregular en los distintos centros de la provincia de Granada. La plataforma ha informado de que la huelga ha sido secundada por un cifra que ronda entre el 60% y el 80% de los médicos de Atención Primaria. Sin embargo, desde la Delegación de Salud afirman que sólo un 14% de los facultativos han parado en esta segunda jornada de huelga. Esto es, tres puntos menos que los datos regionales aportados por la Junta de Andalucía, que cifran el seguimiento en un 17%.

El sindicato ha criticado que «los médicos que iban a hacer huelga han sido nombrados» por la gerencia del SAS «para la cobertura mínima» del servicio establecido por la administración regional. Francisco Cantalejo, secretario general del SMA, cita como ejemplo que en el centro de Gran Capitán donde trabajan 14 médicos de Atención Primaria, «10 querían ir a la huelga pero 6 han sido nombrados para cubrir esos mínimos». Además, en los consultorios perífericos «donde hay más problemas normalmente de cobertura, todos han sido llamados para mínimos». Por su parte, la Junta de Andalucía ha anunciado mediante un comunicado que la administración «prioriza la Atención Primaria» y anuncia «más contrataciones, mayor tiempo de atención para cada paciente y más infraestructuras». Uno de los motivos por los que el Sindicato Médico de Andalucía ha convocado hoy esta huelga es el tiempo de atención. Piden que los médicos puedan dar una atención de 10 minutos por paciente. Otro es que según el sindicato no hay «un número suficiente de profesionales para cubrir las necesidades asistenciales de los ciudadanos andaluces». En este sentido, la Junta de Andalucía defiende en su comunicado que la «administración autonómica está trabajando por colocar a este nivel asistencial en una situación de liderazgo, con un número muy importante de contrataciones que pretende disminuir la ratio de pacientes por profesional para que se atienda con mayor calidad a los pacientes» y hace hincapié en la oferta de facultativos especialistas en pediatría.

La convocatoria de hoy se suma a la ya celebrada el pasado día 23 en Granada. Según fuentes del SMA, la repercusión entre los pacientes no se ha dejado notar gracias a que «estos han entendido los motivos de la protesta y no han acudido a las consultas en el volumen habitual».

Además, el secretario general del SMA en Granada ha declarado que en el «Área de Gestión Sanitaria (AGS) nordeste los servicios mínimos son casi un 80% porque la mayoría de los médicos están en núcleos aislados de población; también en el AGS Sur». Mientras, en Granada capital y en la zona metropolitana cifra el seguimiento en «un 60%».

Francisco Cantalejo ha criticado además que a su parecer «los servicios mínimos solo pueden atender en Urgencias, pero se les ha obligado - a los médicos- a abrir agendas como un día normal». Por este motivo, anunció que «probablemente» recurran «al juzgado».

El SAS impuso unos servicios mínimos en los centros del 40% para la Primaria y el 100% en las urgencias. Pero según el sindicato «las instrucciones que los directores de los centros y distritos están dando a los profesionales, equivalen en la práctica a unos porcentajes muy superiores a los que el propio SAS impuso, en algunos casos próximos al 100%».

Granada y provincia

Mientras, en los centros de salud se respira una aparente normalidad. En algunas puertas se muestran los carteles informando de la ausencia del facultativo, pero las salas de espera no se encuentran colapsadas en la ciudad. Tampoco en las zonas rurales. En Dúrcal, dos de los cuatro médicos han secundado la huelga. Apenas cuatro personas esperan su turno para ser atendidas por un doctor que no es «el suyo», una de las señoras que aguarda no sabía nada de la huelga: «Sólo nos han dicho que hoy no ha venido». Otra paciente, que también tenía cita para hoy se da media vuelta tras no encontrar a su médica de cabecera. Las citas se habían solicitado hace más de 10 días. En las últimas jornadas, tampoco se daban citas para hoy en la web del SAS. Un trabajador del servicio de Urgencias señala que comparte los motivos de la huelga. «Está muriendo gente por ello», pero entiende que las urgencias tengan que prestar su servicio al 100% porque «no es una fábrica que se deje de producir, y ya está, estamos para atender las emergencias y este servicio no puede esperar».

En Sevilla, el SMA se han concentrado los representantes de este sindicato de toda Andalucía. Desde la capital andaluza, Francisco Cantalejo ha criticado que mientras la protesta en Cataluña por los mismos motivos ha provocado «una negociación, aquí boicotean el paro con los mínimos, una pena y una vergüenza», ha zanjado el secretario general del SMA en Granada.