Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
Se trata del primer hallazgo desde que la fortaleza es de la Diputación y se espera encontrar más restos
Granada
Martes, 21 de octubre 2025, 00:31
A la semana de que Diputación adquiriese el castillo de La Calahorra, en unas labores de limpieza ahora habituales, ha aparecido el primer hallazgo arqueológico ... desde que la fortaleza es pública. Se trata de dos maravedíes, monedas de la época de Felipe II, en circulación entre los años 1578 y 1592.
Según cuenta el arqueólogo de la Diputación, Miguel Castellano, se desconoce qué hacían ahí esas monedas. Si se cayeron en el uso habitual o si se enterraron como se meten bajo tierra ahora objetos, en las primeras piedras o rehabilitaciones de edificios.
«Estamos preparando el proyecto para la intervención arqueológica en el castillo, con la ilusión de que habrá más hallazgos», expresa Castellano, que puntualiza que el análisis histórico será apasionante porque se hará tanto dentro de la fortaleza, como fuera, en el cerro, donde hubo otra construcción árabe.
Las monedas encontradas tienen en el anverso un castillo con una T y una M y en el reverso, un león coronado. Los maravedíes son de Toledo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión