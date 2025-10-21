Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Monedas de la época de Felipe II halladas en La Calahorra. Ideal

Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra

Se trata del primer hallazgo desde que la fortaleza es de la Diputación y se espera encontrar más restos

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 00:31

Comenta

A la semana de que Diputación adquiriese el castillo de La Calahorra, en unas labores de limpieza ahora habituales, ha aparecido el primer hallazgo arqueológico ... desde que la fortaleza es pública. Se trata de dos maravedíes, monedas de la época de Felipe II, en circulación entre los años 1578 y 1592.

