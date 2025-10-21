Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra

A la semana de que Diputación adquiriese el castillo de La Calahorra, en unas labores de limpieza ahora habituales, ha aparecido el primer hallazgo arqueológico ... desde que la fortaleza es pública. Se trata de dos maravedíes, monedas de la época de Felipe II, en circulación entre los años 1578 y 1592.

Según cuenta el arqueólogo de la Diputación, Miguel Castellano, se desconoce qué hacían ahí esas monedas. Si se cayeron en el uso habitual o si se enterraron como se meten bajo tierra ahora objetos, en las primeras piedras o rehabilitaciones de edificios.

«Estamos preparando el proyecto para la intervención arqueológica en el castillo, con la ilusión de que habrá más hallazgos», expresa Castellano, que puntualiza que el análisis histórico será apasionante porque se hará tanto dentro de la fortaleza, como fuera, en el cerro, donde hubo otra construcción árabe.

Las monedas encontradas tienen en el anverso un castillo con una T y una M y en el reverso, un león coronado. Los maravedíes son de Toledo.