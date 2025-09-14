Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Joan Groizard, secretario de estado de Energía, en la entrevista con IDEAL. Blanca Rodríguez
Secretario de Estado de Energía | Joan Groizard

«Que el apagón de abril empezara en una subestación de Granada es circunstancial»

Asegura que la red funciona de forma reforzada desde el apagón y que las posibles multas están en manos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia

M. Victoria Cobo

M. Victoria Cobo

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:50

Formado en la Universidad de Cambridge como ingeniero en Energía y Medio Ambiente, Joan Groizard es secretario de Estado de Energía desde noviembre de 2024. ... En 2019 entró a formar parte del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por lo que conoce bien la transición energética que se proyecta desde el Gobierno. Convencido de que el avance de las renovables es imparable, apuesta por apoyarlas desde el consenso, la participación y la integración con el medio rural.

