Audiencia Provincial de Granada. Ideal

Anulan por abusivos unos microcréditos con un interés del 4.163 por ciento

La Audiencia de Granada revoca una sentencia que consideró legales los préstamos porque el solicitante dio su consentimiento

C. Morán

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:25

Eran microcréditos, pero el rendimiento para el prestamista era mega rentable: el cliente debía abonar un interés que oscilaba entre que entre el 971,12% ... y el 4.163,43% y con un plazo de devolución de entre cinco y 62 días. El afectado llevó el caso ante la justicia y, en un principio, salió trasquilado. Un juzgado de Primera Instancia de Granada resolvió que el acuerdo entre las partes era legal porque el demandante dio su consentimiento a las condiciones que le impuso la empresa que le fió el dinero.

