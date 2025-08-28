El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia Los mayordomos y mayordomas de las fiestas patronales de El Golco han elegido como pregonero a Gabriel Blanco «por ser una persona muy buena con sus semejantes y querido por la comunidad»

Rafael Vílchez El Golco Jueves, 28 de agosto 2025, 12:59 Comenta Compartir

Gabriel Blanco López pronunciará el pregón de las fiestas en su pueblo de El Golco en honor a la Virgen de Gracia el día 5 de septiembre a las diez de la noche. Lo presentará el alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez Gómez. Estas fiestas durarán dos días con muchas actividades lúdicas y religiosas. Los mayordomos y mayordomas de estas fiestas son: Eloy Blanco, Antonio Blanco, Amalia Encarnación López y Dolores Romera. El pregonero nació en 1950. Su padre se llamaba Eloy y su madre Encarnación. A corta edad compaginó la escuela con labores en el campo para ayudar a sus progenitores. Durante su infancia, vivió experiencias que marcaron su carácter. La madre de Gabriel, Encarnación, murió en 2017 a los 101 años de edad.

Gabriel, tras realizar su primera comunión, comenzó a servir como monaguillo junto al sacerdote don Tomás. Por este servicio recibía 30 pesetas de las de antes al mes, además del algún ingreso adicional en bodas y bautizos. Fue una etapa sencilla pero formativa, que duró hasta poco antes de cumplir el servicio militar. Gabriel, el entrañable Gabriel, no salió de su pequeño pueblo hasta los 21 años, cuando fue llamado a hacer el servicio militar obligatorio. Entre 1972 y 1973, cumplió con la 'mili' en Hoy Fría, Tenerife, como parte del Ejército de Tierra. Tras jurar bandera, fue destinado como cartero a la plana mayor, un puesto en el que se encargaba de enviar cartas y telegramas diariamente a Capitanía General. Este destino, libre de servicios duros, le permitió vivir la experiencia con cierta tranquilidad, aunque permaneció 14 meses continuos sin permiso.

A su regreso a El Golco, retornó los trabajos en el campo. En 1974 hizo una breve incursión en la construcción en Barcelona, pero no le gustó la vida allí y decidió volver a sus raíces. En 1975 obtuvo el carnet de conducir y compró una furgoneta Renault 4L, de segunda mano, con la que comenzó a trabajar como vendedor ambulante de frutas y verduras, recorriendo pueblos de la Costa como La Rábita durante la temporada. En Cádiar, durante su feria, conoció a Gracia Pérez Martos, quien vivía en los cortijos cercanos. Tras un año de relación, se casaron en 1981. Gabriel continuó viviendo en su querido El Golco, donde formó una familia con Gracia. Tuvieron dos hijos: Vanesa (que trabaja en servicio a domicilio) y Eloy, el menor, que es mecánico. Gabriel y Gracia tiene una nieta llamada Judith.

En 1984, Gabriel se presentó a unas oposiciones para trabajar como bombero forestal en el Plan INFOCA, y tras superar todas las pruebas, comenzó una nueva etapa laboral. Su vocación y entrega lo llevaron a recorrer gran parte de la provincia de Granada y otras zonas de Andalucía, combatiendo incendios forestales, enfrentando noches de fuego sin descanso y riesgos constantes. Con el tiempo, pasó a ser conductor, y más tarde finalizó su carrera como vigilante. Gracias a este trabajo y el esfuerzo constante tanto suyo como de su esposa en el campo, Gabriel logró sacar adelante a su familia sin necesidad de abandonar su pueblo natal. En 2015, tras una vida de trabajo y sacrificio, se jubiló y comenzó a disfrutar de su merecido descanso. Hoy, Gabriel dedica su tiempo a viajar y conocer rincones de España que antes no tuvo la oportunidad de visitar.

Gabriel es un hombre íntegro, con principios y valores y coherente entre lo que piensa y lo que hace, mostrando honestidad, responsabilidad y respecto hacia los demás. Gabriel es una persona íntegra. Siempre actúa guiado por su conciencia y el sentido de lo que es justo y bueno. Él trata a sus semejantes con respeto y consideración. A Gabriel le apasiona la naturaleza y contar sus vivencias en El Golco. La gente le quiere y le respeta. El municipio de Alpujarra de la Sierra, 'El Pueblo Libro', está formado por Mecina Bombarón, Yegen y El Golco y la aldea de Montenegro.