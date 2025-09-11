Un año judicial que da final a los casos que marcaron la crónica negra Los juicios del crimen de la Fuente de la Bicha, el doble asesinato de Los Yesos o el secuestro de la edil de Maracena se celebrarán este ejercicio

El nuevo año judicial 2025-2026 traerá consigo el desenlace de algunos casos destacados en los tribunales granadinos que han marcado también la crónica negra de la provincia. El asesinato de un hombre con diversidad funcional, cuyo cadáver fue encontrado en la fuente de la Bicha, o el macabro doble crimen de Sorvilán son algunos de los asuntos que se juzgarán en este ejercicio. Además, se espera también la resolución del secuestro de la concejal de Maracena, que tuvo que ser aplazado, y los últimos coletazos de los casos Nazarí, con la pieza Mulhacen, o Marchelo.

A finales de septiembre, un jurado popular enjuiciará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial al acusado de la presunta comisión del asesinato del hombre con diversidad funcional, de 42 años y vecino de La Paz, desaparecido a principios de marzo de 2022. El cadáver se encontró con «evidentes signos de violencia» en mayo de ese mismo año en un establo del paraje del entorno de la Fuente de la Bicha. El acusado fue detenido tras colarse en la vivienda de la víctima alegando que le había vendido el inmueble. El sujeto se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable. La familia había denunciado ante la Policía Nacional la desaparición, así como la existencia de una tercera persona que se coló en la vivienda del fallecido haciendo uso de las llaves y alegando que éste le había vendido el inmueble por 6.000 euros.

El 29 de octubre, la sección penal del Tribunal de Instancia de Granada tiene previsto la celebración del juicio del caso de los tres acusados en el caso del 'escape room' de Villa Amparo Cájar, en el área metropolitana, donde una mujer salió abrasada en junio de 2022 con quemaduras muy graves que le llevaron a la UCI tras ser rociada durante el juego con un líquido que llevaba gasolina. La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años de prisión para ellos por la presunta comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave y también solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en cerca de dos millones de euros por los daños sufridos, que le han dejado secuelas físicas pero también psicológicas.

Por otra parte, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada celebrará entre el 4 y el 6 de febrero de 2026 el juicio contra el secuestrador de la que fuera concejala socialista de Maracena, en el área metropolitana granadina, Vanessa Romero, el 21 de febrero de 2023 después de que presuntamente se subiera a su coche, le amenazara con una pistola simulada y acabara metiéndola en el maletero atada de pies y manos. En ese momento, el procesado era la pareja de la entonces alcaldesa de la localidad, Berta Linares, del PSOE. En principio, el juicio estaba previsto para el pasado mes de julio, pero por motivos de agenda de uno de los letrados se aplazó.

Doble crimen

El juicio por la formula de jurado popular por el doble crimen de Los Yesos se celebrará en marzo de 2026. De acuerdo con fuentes judiciales, la Audiencia Provincial acogerá entre el 16 y 20 de marzo las sesiones previstas, donde los cuatro jóvenes acusados por el macabro suceso deberán sentarse en el banquillo.

El doble asesinato ocurrió la tarde del 20 de abril de 2022. Cuatro jóvenes residentes en la zona fueron detenidos dos días después y encarcelados por su presunta participación. Dos de ellos, a los que la fiscalía provincial considera autores materiales de las atrocidades, se enfrentan a una de las penas más duras de la reciente historia judicial de Granada: la prisión permanente revisable y otros 60 años más de cárcel, según detalla el escrito de acusación del ministerio público que adelantó este medio. Para los otros dos encausados reclama 62 años de presidio, pero sin la reclusión permanente, que es el castigo más severo que se puede aplicar en España. La relación de cargos que pesan sobre los cuatro investigados son asesinato, detención ilegal, robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, lesiones y tenencia ilícita de armas.

Pendiente de señalamiento

La justicia granadina deberá dar salida o avanzar además otros asuntos que esperan señalamiento, como el juicio del crimen de Las Gabias o el final de las últimas piezas de las macrocausas urbanísticas Marchelo y Nazarí.

En el caso Marchelo, la causa que más tiempo ha estado en los tribunales granadinos y ha acumulado 20 años de dilaciones, se debe fijar la fecha de juicio para el expediente de la gasolinera, donde no prosperaron los acuerdos en las comparecencias fijadas el pasado mes de febrero.

En la misma línea, los últimos dos expedientes del caso Nazarí aguardan más avances. Por último, en este ejercicio se aguarda tambén más progresos en la instrucción del crimen de Las Gabias, desarrollada en el Tribunal de Instancia de Santa Fe. El asunto se enjuiciará por la fórmula del jurado popular y la fiscalía provincial ha solicitado la prisión permanente revisable y otros 48 años más de cárcel para el procesado por acabar presuntamente con la vida de su hermana, que estaba embarazada de ocho meses, y de su sobrino, un pequeño de solo tres años. El suceso ocurrió el 27 de mayo de 2023.