El 50 aniversario del Instituto de Astrofísica de Andalucía, protagonista de un décimo de la Lotería Nacional

En el marco de su 50 aniversario, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), protagonizará ... el décimo de Lotería Nacional que le ha dedicado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Concretamente, las imágenes del sorteo del próximo miércoles 13 de noviembre estarán dedicadas a esta conmemoración, cuyos décimos ya están disponibles en los puntos de venta de Loterías.

El diseño del décimo incluye la imagen más representativa del aniversario: el mural del artista urbano granadino Niño de las Pinturas, que desde marzo adorna la fachada de la institución en el barrio del Zaidín. La obra, que simboliza el vínculo del centro con la ciudad de Granada y su compromiso con la sociedad, marcó el inicio del programa de actividades conmemorativas del aniversario.

Con la emisión de este décimo, además de conmemorar los 50 años de historia de este organismo, esencial para el desarrollo de la investigación, tecnología y divulgación científica en nuestro país, Loterías vuelve a consolidar su apoyo a las instituciones y entidades estatales, compartiendo con ellas los valores de servicio público, transparencia y compromiso con la sociedad. A través de este décimo, se dará a conocer a la sociedad tanto el aniversario como la labor que realiza el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el equipo humano que lo compone.

«Estamos muy agradecidos a Loterías y Apuestas del Estado por sumarse a esta celebración tan especial. Para nosotros, este décimo es un regalo más a la ciudadanía, una forma de compartir con toda España la ilusión por la ciencia y el trabajo realizado durante estos cincuenta años», señala Olga Muñoz, directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).