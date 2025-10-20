Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ángel Ibarra posa ante un plano del acelerador de partículas. Ramón L. Pérez

Ángel Ibarra, director del Consorcio Ifmif Dones España

Relevo en la dirección de Ifmif Dones
Ángel Ibarra se retira: «Hemos conseguido que Granada acoja el acelerador con interés y con cariño»

El máximo responsable de la instalación experimental para la energía de fusión en Escúzar se jubila, tras veinte años al frente del proyecto

Inés Gallastegui

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Ángel Ibarra (Madrid, 1956) es doctor en Física por la Universidad Complutense y lleva 35 años dedicado a la investigación de la fusión como fuente ... de energía, en particular sobre los materiales y su respuesta frente a la radiación. Como responsable de Tecnologías en el Laboratorio Nacional de Fusión del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) del Ministerio de Ciencia, fue uno de los 'padres' del acelerador de partículas de Escúzar, en Granada, y en 2021 fue nombrado director del Consorcio Ifmif Dones España, encargado de su construcción, que está previsto finalice en 2034. Este lunes, en el marco del Foro Local Ifmif Dones, ha anunciado su próxima retirada del puesto.

Te puede interesar

