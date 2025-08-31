Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En primer plano, Álex, pasajero afectado. Detrás, otros viajeros saliendo de la estación. Ariel C. Rojas

Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»

Una viajera le realizó unas ondas en el pelo y otra les dejó la plancha; «Fue una unión de afectados», dice uno de ellos

L. Velasco

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:59

El AVE 02136 Madrid Puerta de Atocha-Granada de este sábado llegó con tres horas de retraso por una incidencia en otro tren, que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía a su paso por Castilla La Mancha. Entre los viajeros, una mezcla entre resignación y agobio. Y, de paso, algunas anécdotas. Cuenta Álex Linares, uno de los pasajeros, que una mujer venía a una boda en Granada. Debido a la demora, perdió la cita en la peluquería. Iba a llegar tarde al evento, así que se levantó, explicó su situación y preguntó en voz alta: «¿Algún peluquero en el vagón?».

No había ninguno, pero sí paisanos con ganas de ayudar. Carmen, novia de Álex, se ofreció a hacerle unas ondas en el pelo. Otra viajera les prestó la plancha. «Fue una unión de afectados al poder», indica Álex. Con total seguridad, la mujer llegó tarde a la boda, pero, al menos, bien peinada.

