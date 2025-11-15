Muy buenos días, heroicos transeúntes. Les damos nuestra más calurosa bienvenida al circuito barrial Cervantes, rebautizado Broken Street Tour (BST) con el fin de atraer ... al turismo de calidad, enriquecer la vida cultural y fomentar el constante diálogo con la ciudadanía.

Nuestro circuito barrial Cervantes promete una experiencia integral, sensorial y emocional a través de los restos de esas mismas calles por las que antes transitaban ustedes de manera rutinaria, como sin darse cuenta ni valorar realmente cada paso que daban. Por obra y gracia de nuestro flamante plan BST, aquellas deficiencias ya son cosa del pasado.

Si desean ustedes acometer tareas insípidas como comprar en la panadería, les ofrecemos mejorar la experiencia bloqueando los accesos y vallando los itinerarios para aguzar nuestro ingenio psicomotor. Antes de disfrutar de un buen desayuno, nada como despertar la ira colectiva, poner en alerta nuestros sentidos y estimular los recursos de supervivencia. Preparados, listos, cuidado… ¡y a ganarse el pan!

Para los entusiastas de los laberintos y enigmas numéricos, hemos diseñado un minucioso sistema de desvíos del transporte público capaz de elevar el caos a su máxima expresión. De este modo, por poner tan sólo algunos ejemplos, la parada 178 del 9 se transforma en la 693, la parada 565 del 11 se confunde sutilmente con la 542, la parada 179 del S0 se eleva a la 1475, y así hasta un infinito de posibilidades.

Para los amantes de la química y la mineralogía, hemos preparado un completísimo catálogo de zanjas, baches y pedruscos que aportarán sofisticados matices al mero acto de caminar o incluso de respirar, gracias a la moderna inquietud de las fibras de amianto en suspensión.

Todas estas y otras muchas novedades quedan garantizadas durante un año entero, a cambio de unos módicos tres millones y medio que no dudaremos en descontar de partidas obsoletas como la educación pública infantil.

Estamos trabajando duro para complicarles la vida y poner nuestras maquinarias, estridencias y decisiones unilaterales encima de sus árboles, paseos y espacios disponibles. Es nuestro compromiso y no vamos a fallarles. Ahora, por favor, apártense. Gracias.