Ecografía del tiempo

La palabra 'ecografía' me devuelve al instante la sensación de milagro y conmoción que tuve al contemplar por primera vez a nuestro hijo en ciernes, ... flotando en ese mundo dentro del mundo donde empieza toda historia. Aplicadas al vientre materno, sofisticadamente rupestres, las ecografías inventan un espacio entre lo ancestral y la ciencia ficción. Igual de anfibio nos parece el feto que emerge de la pantalla oscura: mitad hipocampo, mitad astronauta. No menos memorable es escuchar el latido de ese futuro que habita el presente. Resuena un corazón que está en camino y a la vez ya está aquí, desdoblando su residencia en la tierra.

Si hace sólo ocho décadas que podemos visualizar el misterio de la vida tal como se despliega desde nuestros orígenes, hoy también es posible escuchar el pulso del pasado, la memoria del muro que vigila la ciudad desde hace ocho siglos. Torre Mayor en tiempos nazaríes, rebautizada como Puerta del Sol en el Siglo de Oro, esa proa del viento que llamamos Torre de la Vela está siendo auscultada para saber qué gestan sus ancianos materiales.

Desde sus más recónditas oquedades, palpándola con un dron, un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, la Politécnica madrileña y el CSIC se propone averiguar su estado (de conservación). Arquitectura, matemáticas, telecomunicaciones, informática, física y electrónica se unen en esta misión de cuidado, a través de pequeñas y precisas percusiones en la cara que mira hacia San Nicolás. Hija de las vanguardias de cada época, la Alhambra sigue alumbrando asombros.

Vemos aquí al equipo de especialistas, rodeado de cables y artilugios, prestándole atención al cuerpo madre de la torre. Se trata de una técnica similar a la aplicada en las alas de los aviones. Sólo que el objetivo es el contrario: que nada vuele. Que todo permanezca, como en cada ser humano que camina entre estas luminosas piedras, precariamente arraigado a su raíz.