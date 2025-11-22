Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ariel C. Rojas
Ecografía del tiempo

Los investigadores, en una de las imágenes tomadas para el reportaje de Laura Ubago 'Una araña que hace ecografías para conocer cómo está la Torre de la Vela', publicado el pasado domingo

Andrés Neuman

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:54

La palabra 'ecografía' me devuelve al instante la sensación de milagro y conmoción que tuve al contemplar por primera vez a nuestro hijo en ciernes, ... flotando en ese mundo dentro del mundo donde empieza toda historia. Aplicadas al vientre materno, sofisticadamente rupestres, las ecografías inventan un espacio entre lo ancestral y la ciencia ficción. Igual de anfibio nos parece el feto que emerge de la pantalla oscura: mitad hipocampo, mitad astronauta. No menos memorable es escuchar el latido de ese futuro que habita el presente. Resuena un corazón que está en camino y a la vez ya está aquí, desdoblando su residencia en la tierra.

