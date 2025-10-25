Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La estatua de Eugenia de Montijo en el bulevar de Constitución fue protagonista del reportaje publicado por IDEAL el pasado martes con el titular 'Tras la pista en Granada de la corona de Eugenia de Montijo robada en el Louvre'. Blanca Rodríguez
Desventuras de una emperatriz

Andrés Neuman

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:37

Mírenla bien. Perfil afilado. La frente expuesta. Rictus de sinsabor. La mejilla partida por el tiempo, recibiendo la afrenta de la sombra. Las cejas un ... tanto alzadas, como esperando la próxima desgracia. El cuello centinela, atento a los peligros de la Constitución: los de la avenida y los otros. Su nombre es, modestamente, Eugenia de Palafox Portocarrero y Kirpatrick. Condesa múltiple, paciente esposa de Napoleón III y, conste en acta, alguna vez emperatriz de Francia. Pero podemos también llamarla Euge. De Montijo. Al fin y al cabo, sigue siendo vecina de nuestra ciudad. Nacida en Graná hace doscientos añitos, aquí la vemos ofreciendo su corona como si se tratara de un merengue. O un pulpo fresco. A su derecha, a punto de encenderse de ironía, la farola esboza una L invertida: la L del Louvre, que quedó patas arriba tras el reciente robo de los tesoros imperiales de Napoleón, su esposa, su cuñada, su sobrino y otros revolucionarios enjoyados.

