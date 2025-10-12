Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esta imagen fue tomada con motivo de un reportaje que se publicó en este diario el pasado lunes. Pepe Marín

Biografía de unas manos

Andrés Neuman

Andrés Neuman

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:02

El trabajo manual es una de las formas de la inteligencia. Ahora tendemos a subestimarlo porque lo conocemos poco y lo ejercemos menos. Con hábiles ... excepciones, evitamos o delegamos tareas básicas que, hasta hace no mucho, nos hubiera avergonzado ser incapaces de realizar. Tecnificada hasta el absurdo nuestra cotidianidad, somos una orgullosa comunidad de analfabetos manuales. Sólo cuando necesitamos que alguien nos eche literalmente una mano, valoramos de nuevo la sabiduría de esa otra enciclopedia digital: nuestros diez dedos. Las manos guardan lo dado y recibido, lo hecho y lo tocado, las caricias y luchas. Construyen sus recuerdos. Ese es el caso de Manuel, el último maestro en el oficio de la espartería que permanece en Güéjar Sierra. Un día su abuelo le ofreció una cuerdecilla para trenzar esparto. «Era parecida a las trenzas del pelo», cuenta. El nieto aprendió rápido. Su abuelo murió cuando él contaba apenas ocho años. Pero las memoriosas manos de Manuel atesoraban todo lo que le habían enseñado. «Y hasta hoy».

