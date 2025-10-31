Analizar la fiscalidad y no solo la rentabilidad, clave para obtener el máximo rendimiento

Una de las claves para una buena gestión del patrimonio es conocer las últimas novedades fiscales a la hora de realizar inversiones o cualquier otro ... tipo de operación. Para hablar sobre ello, el Foro de BBVA y IDEAL contó con Jesús Muñoz García, director de planificación patrimonial de Banca Privada de BBVAen España.

Muñoz García analizó los impuestos que más afectan a la gestión del patrimonio. Sobre el IRPFapuntó que las novedades han sido pocas, sólo una en la escala base del ahorro, en el último tramo, donde el incremento ha pasado del 28% al 30%. Indicó, asimismo, que de cara al cierre del ejercicio que ya se acerca, existen alternativas de optimización. «Estamos terminando el año y lega el momento de pensar si podemos hacer algo para optimizar la factura fiscal», dijo, al tiempo que aseguró que siempre hay pequeñas cosas que se pueden hacer. En este punto, apuntó que los clientes siempre debería revisar en noviembre cómo han evolucionado sus inversiones a lo largo del año, como primer paso.

Asimismo, se refirió a otras opciones para lograr exenciones como las aportaciones a planes de pensiones, deducciones por adquisición de vehículos enchufables hasta 31 de diciembre de 2025, aportaciones a entidades sin ánimo de lucro o por inversión en vivienda habitual, entre otros.

El director de planificación patrimonial de Banca Privada de BBVAprecisó que también existen opciones de optimización a largo plazo, ligadas a las inversiones financieras. Explicó que a veces se analiza la rentabilidad del producto en el que se va a invertir, pero no su fiscalidad, y si esta segunda es mala, influye de forma importante en la primera, por lo que es importante que se analicen ambas.

Impuesto de sucesiones

Muñoz García se refirió también al impuesto de sucesiones y donaciones, que en el caso de Andalucía cuenta con una bonificación de cuota del 99%. Pero advirtió de que esto es susceptible de cambiar, por lo que hay ser cautos y hacer seguimiento de la situación.

Sobre las donaciones, aclaró además, hay que ser cuidadosos, porque dependiendo de lo que se done, puede llevar aparejado otros tipos de cargas impositivas. Por ejemplo, una vivienda puede generar una plusvalía al que tenía que hacer frente la persona a la que se le dona. Por lo que lo ideal, indicó, es donar elementos patrimoniales sin plusvalías o directamente dinero, para evitar que luego tengan que gravar.