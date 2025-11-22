Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La junta directiva del Colegio posa tras la toma de posesión. Pepe Marín
Ana Ruiz Basch toma posesión como presidenta del Colegio de Graduados Sociales

Encarna Ximénez de Cisneros

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:11

Sabe que es la primera mujer que accede al más alto cargo. Y viene a sumarse –ya lo destacamos en esta casa– a una tendencia ... que viene ocurriendo sucediendo en otros muchos colegios profesionales. En este caso les hablo de los Graduados Sociales que comienza una nueva etapa bajo la dirección de Ana Ruiz Basch, que ya lleva tiempo ejerciendo, de forma interina, tras la retirada por razones personales de su antecesor Mario González.

