Ana Ruiz Basch toma posesión como presidenta del Colegio de Graduados Sociales

Sabe que es la primera mujer que accede al más alto cargo. Y viene a sumarse –ya lo destacamos en esta casa– a una tendencia ... que viene ocurriendo sucediendo en otros muchos colegios profesionales. En este caso les hablo de los Graduados Sociales que comienza una nueva etapa bajo la dirección de Ana Ruiz Basch, que ya lleva tiempo ejerciendo, de forma interina, tras la retirada por razones personales de su antecesor Mario González.

Los nuevos cargos que le van a acompañar en esta etapa hicieron el acto de jura o promesa en el TSJA, con la presidenta de la Sala de lo Social, Beatriz Pérez, ejerciendo de anfitriona junto al presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes.

José María Morales y Carolina Valenciano, como vicepresidentes primero y segunda; Cristina Romero, como secretaria general; Ana López, como tesorera; Víctor Manuel Zarzo, contador; y Amador Torres, en una de las vocalías, se unen a los otros dos miembros, Begoña Hernández y Víctor García, que continúan en el grupo.

Un acto sencillo y entrañable en el que Ana Ruiz habló de una profesión «cercana a las personas» y destacó «lo más hermoso del trabajo». Se comprometió a «abrir y tender puertas» para acometer los grandes retos a los que se enfrentan; y tuvo bonitas palabras para sus padres Salvador y Ana María; para sus compañeras de despacho, la vicepresidenta honorífica, Paloma Correal y, por supuesto, para los nuevos responsables del colectivo.

También habló de sus antecesores, «parte fundamental del colegio», no solo de Mario –que luego recibiría la medalla al mérito profesional por sus veinte años como miembro de la corporación– sino también de José Esteban Sánchez Montoya, hoy presidente de Honor.

Intervino el vicepresidente del Consejo General de Graduados Sociales, Juan Fernández, que les deseó lo mejor en esta nueva etapa y ofreció todo su apoyo, al igual que Beatriz Pérez, que destacó el trabajo de «los operadores de la jurisdicción social».

Ante la presencia de autoridades de todos los ámbitos y de otros colectivos profesionales, la jornada continuó con una segunda celebración, la entrega de las distinciones «colaboradores de honor», que recayeron en Juan Carlos Torrecillas, por su implicación «en su larga carrera como subdirector de Trámite de Pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social»; y de esta misma institución, en este caso como jefe de la Unidad Funcional Básica de la Tesorería General, reconocimiento para Antonio Villena.

Ambos dieron las gracias y recibieron el aplauso de los compañeros, algunos de ellos merecedores de las medallas de plata y bronce. En la primera, María Josefa Valenzuela, Aureliano Prieto, Carmen Alonso y Antonia Ángeles Rodríguez; y en la segunda categoría –diez años de antigüedad– María José Rubio, Mª Carmen López, Marina Robles y Orlando José Marín Díaz.