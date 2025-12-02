Amplían el plazo para estudiar las ofertas de la integración del tren

ADIF ha ampliado el plazo para analizar las ofertas presentadas al contrato para la redacción del anteproyecto de integración del ferrocarril de Granada y del ... proyecto para la mejora de la capacidad de la estación de Andaluces.

Como recoge la Plataforma de Contratación del Estado, el pasado 24 de noviembre se actualizó la fecha incluida en el anuncio para la apertura de la propuesta económica, que inicialmente estaba prevista para este mes. Finalmente será el 20 de febrero a las 10 horas cuando los técnicos conozcan la oferta económica de cada uno de los competidores, un dato vital para la adjudicación del contrato.

Preguntada por esta modificación, desde el Ayuntamiento de Granada la atribuyen a la complejidad operativa que conlleva el análisis de las propuestas presentadas y al alto número de empresas participantes, unas 16, en el concurso público. En la plaza del Carmen consideran «razonable y comprensible» la ampliación del plazo dada la enorme dificultad del trámite, que requiere que los funcionarios analicen y valoren al detalle propuestas con elementos técnicos muy complejos, pues el proyecto implica la completa transformación del acceso del tren a la ciudad y la cobertura de grandes tramos de vías entre los barrios de Chana, Juventud y Rosaleda, entre otras cuestiones.

En el equipo de gobierno, como insisten a IDEAL, «no hay incomodidad ni confrontación con el Ministerio de Transportes» en relación con una decisión que entienden y que, además, hay que vincular también al calendario, pues la fecha original coincidía con un periodo en el que muchos funcionarios descansan por la Navidad.

Así, la reunión prevista este mes entre las administraciones implicadas en la iniciativa finalmente no tendrá lugar y se celebrará más adelante en una fecha que está por confirmar, según apuntaron a IDEAL fuentes del equipo de gobierno.

Convenio

La última cita entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes para abordar la integración del ferrocarril se celebró el pasado 4 de noviembre. Como desveló entonces la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, la cita sirvió para conocer el número de empresas interesadas en la redacción del proyecto, pero también para avanzar en la elaboración del convenio y trasladar el interés de Granada por impulsar una mesa técnica que analice la futura variante de Moreda.

Esta infraestructura, llamada a sustituir el actual ramal que cruza el Cerrillo Maracena en dirección a Almería, es una ronda exterior con la que se pretende despejar los terrenos urbanos y sacar fuera de Andaluces el tráfico de mercancías, que se detendrían en el Área Logística prevista junto a MercaGranada.