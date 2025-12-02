Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Amplían el plazo para estudiar las ofertas de la integración del tren

El gran número de empresas participantes y la dificultad técnica de las propuestas obligan a posponer la reunión prevista para este mes

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

ADIF ha ampliado el plazo para analizar las ofertas presentadas al contrato para la redacción del anteproyecto de integración del ferrocarril de Granada y del ... proyecto para la mejora de la capacidad de la estación de Andaluces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Amplían el plazo para estudiar las ofertas de la integración del tren

Amplían el plazo para estudiar las ofertas de la integración del tren