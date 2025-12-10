Amparo Sánchez revisita su trayectoria en Granada con un Ritual Sonoro de raíces populares
La artista granadina presenta un espectáculo que mezcla lo íntimo y lo popular, invitando al público a participar en un viaje sonoro colectivo
IDEAL
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:16
Amparo Sánchez regresa a Granada para abrir el ciclo Especiales del Falla con Ritual Sonoro (2026), un espectáculo que propone una experiencia compartida en la ... que lo íntimo y lo popular se entrelazan para generar un ambiente sanador y cercano. La artista invita al público a formar parte de un viaje sonoro que amplía su universo musical y emocional.
El concierto tendrá lugar el 17 de enero de 2026 en el Auditorio Manuel de Falla (Granada), donde Sánchez desplegará una propuesta que combina memoria, celebración y participación para reforzar el vínculo entre artista y audiencia. Las entradas están disponibles a través del canal oficial RedEntradas y Oferplan Granada de IDEAL, te trae la oportunidad de ver esta gira en formato banda con la venta exclusiva de entradas en el palco de zona preferente «Blue Music Plan» a un precio especial.
Figura clave de la música mestiza, Sánchez alcanzó proyección internacional al frente de Amparanoia, con la que recorrió escenarios de todo el mundo. Desde que inició su etapa en solitario en 2010, ha continuado desarrollando una voz propia. Su álbum Tucson-Habana (2019), grabado junto a Calexico, marcó un momento de madurez que desembocó en trabajos posteriores como Alma de Cantaora y Espíritu del Sol. Durante este 2025 ha celebrado el 15º aniversario de su debut con una reedición de lujo, un gesto de mirada retrospectiva que reafirmó su trayectoria. Ahora presenta Ritual Sonoro, un proyecto que vuelve a subrayar la conexión entre creación y comunidad.
