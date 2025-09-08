Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Todas las familias de Santa Cruz del Comercio, unidas por la causa de Francisco Pepe Marín

Una amistad para mantenerse en pie

Un mercadillo organizado por niños de Santa Cruz del Comercio junto a una fiesta del Ayuntamiento han permitido reunir dinero para comprar un bipedestador a Francisco

Leticia M. Cano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:32

La suerte puede tener muchas formas. A veces se entiende como azar. Otras, como un regalo. Pero cuando la vida se empeña en apretar nudos ... imposibles de desatar, la idea cambia. Entonces parece que no existe. Que se ha ido. Y sin embargo, en esos mismos momentos, surge lo mejor de las personas. «Tengo una suerte inmensa», repite Mari Carmen Rivera, con la firmeza de quien ha aprendido a encontrar luz en la sombra.

