Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Granada espera tormentas este jueves. R. I.

Amenaza de tormentas para el jueves en varias zonas de Granada: ojo a la capital por la tarde

La Aemet pronostica que desde las 14.00 hasta las 20.00 horas hay un 80% de probabilidad de lluvia en la capital

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:59

Comenta

Granada espera tormentas este jueves tras varios días de cielos despejados y clima agradable. Durante la mañana, las nubes no harán acto de presencia, pero por la tarde, la inestabilidad podría dejar lluvias en varios puntos de la provincia.

«Este jueves empezamos a notar cambios en el tiempo. El aire frío ganará espacio en la provincia donde las tormentas podrán hacer su aparición, sobre todo en zonas de sierra y en la costa, con lluvias por el flujo húmedo de Levante. El viernes, las tormentas parecen generalizarse y podrán afectar a más puntos», cuenta a IDEAL Adrián González, que gestiona la cuenta de 'X' @Granada_Meteo en la que comparte datos y curiosidades meteorológicas.

«En resumidas cuentas, la humedad se juntará con aire frio en altura, lo que favorece al desarrollo de tormentas, que se intensificarán el viernes. El viento de levante en la Costa de Granada dejará mucha nubosidad y alguna lluvia», afirma González.

La Aemet pronostica que desde las 14.00 hasta las 20.00 horas hay un 80% de probabilidad de lluvia en la capital. Precipitaciones que se pueden extender a las comarcas de Baza y Guadix, la Apujarra o Alhama.

Según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, podrán producirse precipitaciones en el área mediterránea y tormentas, sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero serán más altas de lo normal en el oeste de la Península y en torno a los valores normales para esta época del año en el resto del país.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  5. 5 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  6. 6 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  7. 7 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  8. 8 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  9. 9 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  10. 10

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Amenaza de tormentas para el jueves en varias zonas de Granada: ojo a la capital por la tarde

Amenaza de tormentas para el jueves en varias zonas de Granada: ojo a la capital por la tarde