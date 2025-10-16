Amenaza de tormentas para el jueves en varias zonas de Granada: ojo a la capital por la tarde La Aemet pronostica que desde las 14.00 hasta las 20.00 horas hay un 80% de probabilidad de lluvia en la capital

Alberto Flores Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 09:59 | Actualizado 10:37h. Comenta Compartir

Granada espera tormentas este jueves tras varios días de cielos despejados y clima agradable. Durante la mañana, las nubes no harán acto de presencia, pero por la tarde, la inestabilidad podría dejar lluvias en varios puntos de la provincia.

«Este jueves empezamos a notar cambios en el tiempo. El aire frío ganará espacio en la provincia donde las tormentas podrán hacer su aparición, sobre todo en zonas de sierra y en la costa, con lluvias por el flujo húmedo de Levante. El viernes, las tormentas parecen generalizarse y podrán afectar a más puntos», cuenta a IDEAL Adrián González, que gestiona la cuenta de 'X' @Granada_Meteo en la que comparte datos y curiosidades meteorológicas.

«En resumidas cuentas, la humedad se juntará con aire frio en altura, lo que favorece al desarrollo de tormentas, que se intensificarán el viernes. El viento de levante en la Costa de Granada dejará mucha nubosidad y alguna lluvia», afirma González.

La Aemet pronostica que desde las 14.00 hasta las 20.00 horas hay un 80% de probabilidad de lluvia en la capital. Precipitaciones que se pueden extender a las comarcas de Baza y Guadix, la Apujarra o Alhama.

Según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, podrán producirse precipitaciones en el área mediterránea y tormentas, sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero serán más altas de lo normal en el oeste de la Península y en torno a los valores normales para esta época del año en el resto del país.