Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alejandro Lozano y su pareja, naturales de Ciudad Real, posan en Reyes Católicos. Ideal
Mi primera vez en Granada

El amante del arte de Ciudad Real que quiere vivir en Granada al acabar sus estudios

Alejandro Lozano y su pareja deciden pasar sus vacaciones en la capital nazarí para conocer más sobre la historia de los monumentos

Esther Guerrero

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:17

Son muchos los turistas que deciden visitar Granada en agosto a pesar de las altas temperaturas típica de esta época del año. Lo que les ... motiva a hacer este viaje principalmente son los impresionantes monumentos que hay en cada rincón de la ciudad. Por ello, los más aficionados al arte deciden pasar cada momento libre que tienen presenciando estas obras de arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  3. 3 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  4. 4

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  5. 5

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  6. 6 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  7. 7 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  8. 8 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  9. 9

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  10. 10

    «Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El amante del arte de Ciudad Real que quiere vivir en Granada al acabar sus estudios

El amante del arte de Ciudad Real que quiere vivir en Granada al acabar sus estudios