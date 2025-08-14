El amante del arte de Ciudad Real que quiere vivir en Granada al acabar sus estudios

Son muchos los turistas que deciden visitar Granada en agosto a pesar de las altas temperaturas típica de esta época del año. Lo que les ... motiva a hacer este viaje principalmente son los impresionantes monumentos que hay en cada rincón de la ciudad. Por ello, los más aficionados al arte deciden pasar cada momento libre que tienen presenciando estas obras de arte.

Alejandro Lozano, procedente de Ciudad Real, ha decidido pasar unos días con su pareja en la ciudad, aprovechando las vacaciones que tiene tras finalizar el curso académico. A pesar de estudiar magisterio, es un amante de la historia y del arte, lo que hace que mire la ciudad con otros ojos.

«Me gustan los Reyes Católicos, la historia de Granada, la Alhambra y las miles de cosas que había visto y estudiado de la ciudad. Quería hacer una visita turística pero profundizándome en conocer a fondo el pasado de la ciudad», cuenta el estudiante.

Además, este amor por la capital nazarí no solo se queda en la arquitectura, también le encanta el ambiente que se vive en la ciudad, algo que destaca frente a otras del país. Todo esto hace que de mayor, cuando termine sus estudios, quiera vivir en la provincia.

Lo que más le ha gustado es la Catedral: «Su estilo renacentista me ha llamado mucho la atención, aunque todo en esta ciudad impresiona«.

Aun así, han dejado cosas por ver para una segunda visita en la que quieren ver la tumba de Fray Leopoldo o el Monasterio de San Jerónimo, entre otras cosas.

Por último, hacen una recomendación: «No os penséis ni un segundo en visitar la ciudad, es algo que todo el mundo tiene que hacer. Aunque hay que comprar las entradas de la Alhambra con mucha antelación porque te quedas sin ellas».