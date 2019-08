«Los alumnos vienen mucho más motivados en verano que en invierno» Jeff Harpell, un californiano en Granada. / PEPE MARÍN Al sol Entrevista a Jeff Harpell, profesor de inglés en la Academia 10 Granada JOSE MENDOZA MAYO Martes, 13 agosto 2019, 11:36

Jeff Harpell se dedicó al sector de la tecnología en California, Estados Unidos, su localidad natal, durante casi 25 años, pero hace nueve años decidió que era el momento de cambiar radicalmente, y se mudó a España sin conocer apenas el idioma, huyendo de los agobios y en busca de un ritmo más tranquilo. Desde hace cuatro años es profesor de inglés en la Academia 10, preparando a sus alumnos para los exámenes de certificación de inglés.

¿Qué hace un californiano en Granada?

–Yo vine para cambiar mi vida. Yo trabajaba en el sector de la tecnología, durante 25 años, y quería una vida mucho más equilibrada, con más diversión, menos trabajo, en una cultura más suave y un ambiente menos competitivo, ya que yo trabajaba en un sector muy competitivo. En resumen, vine para no morir de estrés en Estados Unidos. La calidad de vida aquí, el turismo, el ritmo español, todo eso me atrajo, aunque no sabía nada de español, solo unas pocas palabras.

¿Hay alguna cosa en concreto que te sorprenda de Granada?

–Me llama la atención que aquí la gente se queja del trafico. Yo tenía que coger el coche todos los días en mi vida anterior y el tráfico americano es horrible, era una pesadilla. Aquí se quejan, pero no tiene nada que ver, aquí hay algunos días de tráfico inconveniente, pero no es nada. De hecho, a mi ya no me gusta conducir, prefiero ir en transporte público, es menos estresante.

¿Es muy diferente el verano de Granada con el de California?

–El calor es muy parecido al que hay en California, el clima en general es igual, todo es muy parecido, somos muy diferentes en cultura y comida pero físicamente, la geografía, las plantas, somos parecidos. Yo vengo de un lugar con playa y montaña, aquí hay playa y montaña. Para mí, aquí, el problema no es el calor, es la falta de aire acondicionado en los edificios, y el transporte público, que tiene menos frecuencias en verano.

¿Qué hace un profesor californiano durante su tiempo libre en verano?

–Yo durante el verano me escondo en lugares frescos, puedo ir al gimnasio o ir de tapas, pero necesito lugares frescos, con aire acondicionado, eso es muy importante. Intento descansar del calor.

¿Playa o montaña?

–Soy más de montaña que de playa, he ido a Monachil, a Los Cahorros, hago barranquismo, me encanta el senderismo, así que prefiero la montaña. Por eso prefiero mis vacaciones en otoño o en invierno, por la montaña y porque tengo más tiempo, así puedo viajar más. También me gusta mucho la playa, pero no suelo ir. Allí hace mucho calor y yo sólo quiero descansar cuando salgo de trabajar.

Hablando de trabajo. ¿Cómo son los alumnos que visitan tu academia en verano?

–Nosotros estamos especializados en preparar los exámenes de certificación, no aceptamos alumnos que solo quieren mejorar el inglés, siempre ponemos objetivos. Por ello, normalmente trabajamos con adultos, universitarios, opositores o gente que busca trabajo, de entre 20 y 30 años principalmente, suelen estar muy motivados, mucho más que durante el año, al final están sacrificando su verano para sacar una certificación. Al no venir nadie obligado suele ser más fácil tratar con ellos.

En comparación con el resto del curso: ¿Cómo cambia tu trabajo en verano?

–Yo estoy todo el año y el trato en verano es mucho más informal, solemos estar más relajados. Hablamos de temas más tranquilos, como pueden ser las vacaciones o la playa. Yo también soy menos estricto, porque entiendes que la gente tiene también sus vacaciones, entonces permites cosas que en otro momento del año no. El resto del año somos más estrictos. Es menos estresante y más relajado en verano, pero el calor hace las cosas un poco más difícil. Pero creo que enseñar es más fácil en verano.

Última pregunta: ¿Qué recomendación le haces a todos los que trabajan durante el verano?

–Les recomiendo que se aseguren que su lugar de trabajo tenga aire acondicionado, es muy importante para el verano.