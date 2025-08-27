Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un vecino recoge agua de un camión cisterna en la plaza del pueblo. IDEAL

Alicún de Ortega suma dos semanas sin agua a la espera de un segundo pozo

Un camión cisterna lleva desde el 14 de agosto instalado en la plaza del pueblo para que los vecinos puedan llenar garrafas para consumo humano

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:43

El pasado 12 de agosto el Ayuntamiento de Alicún de Ortega emitía un bando municipal en el que advertía a sus vecinos de que no ... podían utilizar el agua que salía de sus grifos para cocinar alimentos o beber. El pozo que abastecía al municipio se había quedado sin agua por unos supuestos pozos ilegales y las captaciones que estaba cediendo al Consistorio un vecino no cumplían los requisitos de salubridad para el consumo humano. Dos semanas después, la situación es la misma o peor. Desde el día 14 en la plaza central del pueblo hay un camión cisterna, enviado por la Diputación, donde los vecinos puede llenar garrafas.

