Alicún de Ortega suma dos semanas sin agua a la espera de un segundo pozo

El pasado 12 de agosto el Ayuntamiento de Alicún de Ortega emitía un bando municipal en el que advertía a sus vecinos de que no ... podían utilizar el agua que salía de sus grifos para cocinar alimentos o beber. El pozo que abastecía al municipio se había quedado sin agua por unos supuestos pozos ilegales y las captaciones que estaba cediendo al Consistorio un vecino no cumplían los requisitos de salubridad para el consumo humano. Dos semanas después, la situación es la misma o peor. Desde el día 14 en la plaza central del pueblo hay un camión cisterna, enviado por la Diputación, donde los vecinos puede llenar garrafas.

El alcalde del municipio, Rafael Marín, explicó en declaraciones a IDEAL que ya han realizado los trámites para solicitar los permisos para la construcción de un nuevo pozo. Y dijo que esa será la solución definitiva para los problemas de abastecimiento. Paralelamente, la Guardia Civil continúa con la investigación sobre los supuestos pozos ilegales que están provocando las dificultades, pero mientras tanto, el Ayuntamiento busca opciones para los vecinos, aunque les pide responsabilidad.

A través de dos bandos, el Consistorio recordó a los habitantes del pueblo la situación actual. Por un lado, reitera que el agua no es apta para el consumo humano y ni siquiera recomiendan usarla para lavar la vajilla o cualquier elemento que vaya a estar después en contacto con alimentos. Tampoco para lavarse los dientes. El agua que sale del grifo, recalcan, sólo puede utilizarse para higiene personal.

Por otro, desde el gobierno municipal pide a los vecinos concienciación y que no utilicen el poco agua que tienen para regar jardines o lavar vehículos. Recomienda «reducir todo lo posible aquellas actividades que impliquen un uso excesivo».

De hecho, el alcalde indicó que en los últimos días se había producido un incremento de gasto de agua, un recurso que el municipio ahora es más limitado que nunca.

Desde la Diputación, por su parte, han ayudado al Ayuntamiento en los trámites para la documentación del nuevo pozo y también se han encargado de llevar agua a los vecinos, que ahora acuden a la plaza a recogerla del camión cisterna.

Hay que recordar que la incidencia se detectó en el sistema de abastecimiento de agua potable domiciliaria procedente del pozo de la Rambla. El incremento de población propio del verano, que hace que se aumente el consumo, unido a los supuestos pozos ilegales de las inmediaciones, que hacen las captaciones a mucha más profundidad que el pozo que abastece al pueblo, habían dejado este seco. e suministra agua al pueblo.

Un par de días después de que se produjeran los primeros cortes, llegó un camión cisterna de 12 metros cúbicos para abastecer a los vecinos. Y allí sigue.

El alcalde explicó que pusieron en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil la existencia de supuestos pozos ilegales en la zona que podrían estar detrás de esta escasez de agua y los agentes confirmaron que se estaba investigando. Precisó que hay tres o cuatro sondeos a más de 150 metros de profundidad, mientras que el del Ayuntamiento está a solo 30. De hecho, el segundo pozo, para que ya han iniciado los trámites, estaría a más profundidad que el actual para evitar dificultades en el futuro.

Eso sí, para la construcción de esta infraestructura tendrán que contar con la autorización la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En cualquier caso, lo que está claro es que los 500 vecinos de Alicún de Ortega llevan más de dos semanas sin poder beber agua del grifo. El Consistorio reiteró que «un uso responsable permitirá afrontar esta situación de la mejor manera posible y garantizar la disponibilidad para todos».