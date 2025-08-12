Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un vecino cogiendo agua de un camión. IDEAL

Alicún de Ortega se queda sin agua por supuestos pozos ilegales en la zona

El alcalde ha puesto los hechos en conocimiento del Seprona y Diputación enviará un camión cisterna entre hoy y mañana para que los vecinos puedan beber

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 23:48

El Ayuntamiento de Alicún de Ortega emitió ayer un bando municipal en el que advertía a sus vecinos que el agua que salía de los ... grifos de sus casas no era potable. Podía usarse para higiene y limpieza pero no para beber o cocinar. En el comunicaba indicó que «debido a una incidencia detectada en el sistema de abastecimiento de agua potable domiciliaria procedente del pozo de la Rambla, el agua de la red de suministro domiciliario pasa a considerarse no potable». El alcalde del municipio, Rafael Marín, explicó a IDEAL que por un lado en estas fechas hay un importante incremento de consumo porque llegan visitantes y por otro apuntó que tienen sospechas de que hay pozos ilegales en las inmediaciones con mucha más profundidad que el que suministra agua al pueblo.

