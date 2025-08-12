Alicún de Ortega se queda sin agua por supuestos pozos ilegales en la zona

El Ayuntamiento de Alicún de Ortega emitió ayer un bando municipal en el que advertía a sus vecinos que el agua que salía de los ... grifos de sus casas no era potable. Podía usarse para higiene y limpieza pero no para beber o cocinar. En el comunicaba indicó que «debido a una incidencia detectada en el sistema de abastecimiento de agua potable domiciliaria procedente del pozo de la Rambla, el agua de la red de suministro domiciliario pasa a considerarse no potable». El alcalde del municipio, Rafael Marín, explicó a IDEAL que por un lado en estas fechas hay un importante incremento de consumo porque llegan visitantes y por otro apuntó que tienen sospechas de que hay pozos ilegales en las inmediaciones con mucha más profundidad que el que suministra agua al pueblo.

Todo esto provocó ya problemas este fin de semana, cuando el pozo se quedó prácticamente seco. Ayer, pudieron mantener el suministro gracias al pozo que les cedió un vecino. Pero el agua que se bombeaba desde ahí no tiene las certificaciones de Sanidad necesarias para ser calificada como potable, por lo que desde el Ayuntamiento quisieron ser precavidos y optaron por avisar a los ciudadanos de que no se podía beber.

Paralelamente, Marín indicó que este mismo fin de semana se había puesto en contacto con la Diputación de Granada para pedirles ayuda con el asunto y solicitarles colaboración para la construcción de un nuevo pozo. El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, confirmó que este domingo habló con el alcalde que lo puso al corriente de que estaban teniendo problemas con el suministro. Ante esta situación, Martos puso en conocimiento del primer edil que desde el área de Medio Ambiente del organismo supramunicipal les podían ofrecer un camión cisterna para llevar agua potable a los vecinos mientras se consigue restablecer el servicio con normalidad.

El diputado apuntó en declaraciones a IDEAL que ese camión llegará entre hoy y mañana al pueblo. Por otro lado, también le informó de que existe una línea de ayudas desde el organismo para la construcción del pozo. Pero por un lado, tienen que enviar la solicitud y por otro tienen que tener el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para poder hacerlo. En cualquier caso, Martos mostró toda la disposición de la Diputación para ayudar en todo lo que esté en su mano al Consistorio de Alicún a solventar este problema.

Por otro lado, el alcalde aseguró que han puesto en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil la existencia de supuestos pozos ilegales en la zona que podrían estar detrás de esta escasez de agua. Dijo que hay tres o cuatro sondeos a más de 150 metros de profundidad, mientras que el del Ayuntamiento está a solo 30. De hecho, una de las cosas que quieren hacer con el nuevo pozo, es que esté a más profundidad.

Marín afirmó que los efectivos del Seprona habían recabado toda la información para analizar la situación. Desde la Guardia Civil no tenían aún ayer los datos sobre esta investigación.

En cualquier caso, lo que está claro es que por el momento los 500 vecinos de Alicún de Ortega, y todos los que han llegado esta semana para disfrutar de las fiestas del pueblo, no pueden beber el agua que sale del grifo. Habrá que esperar para ver cómo se resuelve el asunto en los próximos días. Pero mientras llega el camión cisterna de la Diputación desde el Consistorio no tenían otra alternativa para que los residentes pudieran beber. En el bando que se pedía a los vecinos colaboración y comprensión a los vecinos durante estos días. De momento, parece que no les quedará más remedio que optar por el agua mineral, mientras vuelve el suministro potable o llega el camión cisterna.