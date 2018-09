La Alhambra y representantes de Turismo crearán un código de autorregulación Cartel explicativo de las diferentes visitas que se pueden hacer al conjunto monumental. / Vanessa Sánchez Constituirán un marco legal para el control y renovación de los agentes autorizados que operan en el conjunto monumental VANESSA SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 27 septiembre 2018, 00:53

La Asociación Provincial de Empresas de Mediación Turística de Granada -agencias de viajes- desconvocó el pasado martes la concentración prevista hoy en la explanada del Palacio de Carlos V. La razón para cancelar la movilización fue el acercamiento de las posturas entre las partes, la posibilidad de exponer las peticiones a la dirección del Patronato de la Alhambra y la disposición que han mostrado los responsables del conjunto monumental para atender diferentes demandas de los empresarios.

Para materializar ese acercamiento de posturas, el martes se llegó a un preacuerdo, según Juan Peláez, portavoz de los agentes de viaje, para crear un código de autorregulación que facilite una labor coordinada de renovación y control de las empresas o agentes de turismo que trabajan con el monumento nazarí. Una información que ratificó Reynaldo Fernández en conversación telefónica con IDEAL.

«El comportamiento de ese agente durante su concesión como tal debe ser excelente, debe estar dentro de una normativa vigente y de esta forma se atajaría el problema de la reventa», explicó Peláez a este medio. No obstante, el portavoz de las agencias de viajes en Granada advirtió de que este código precisa de un marco legal y sobre ese asunto trabajarán en las próximas semanas. «Que se establezca una normativa para que si el comportamiento de un agente autorizado no es adecuado o no es ético, haya consecuencias. Es decir, que si yo me dedico a que el Patronato me dé entradas para revenderlas a 30 euros tenga unas consecuencias como que pueda causar baja como agente autorizado», añadió Juan Peláez.

Que quiera volver

En este sentido, Reynaldo Fernández señaló que lo que tiene que prevalecer es que el turista pueda realizar una visita de calidad al monumento «y que quiera volver». Por el momento, el 10 de octubre, volverán a reunirse representantes de las agencias con el Patronato con el objetivo de firmar este preacuerdo.

Otro aspecto de ese futuro código de autorregulación establecería la posibilidad de que los agentes puedan gestionar las modificaciones en las entradas que se hagan a última hora. Por ejemplo, si una agencia ha reservado entradas para un grupo de 30 y vienen 25 personas, los cinco tiques restantes podrían ser utilizados por otro agente que los necesite. En caso de que los agentes autorizados no requieran esos pases se podrían poner a disposición de la taquilla individual.

Según Peláez, ahora algunos agentes temen ser penalizados por el sistema de reparto de entradas y por eso no las devuelven. También pretenden que en ese código y en el trabajo que se desarrolle en esa mesa sectorial se priorice a los turistas que hacen noche en Granada, un aspecto en el que hubo consenso en la reunión del pasado martes.

A este encuentro asistieron representantes de la dirección del Patronato de la Alhambra, el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, la concejala del área del Ayuntamiento de Granada, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, en la que está adscrita la asociación de agencias de viajes que preside Peláez, representantes de la asociación de Málaga, el colectivo regional, nacional, una asociación de agencias hispano-japonesas, una asociación de turoperadores extranjeros y otra de turoperadores españoles.