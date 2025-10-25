Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En la Alhambra existe un equipo amplio de vigilantes de seguridad, de la empresa Securitas, con quien se acaba de firmar un contrato nuevo, en el que se le exigieron ya avances tecnológicos punteros. Ariel C. Rojas

La Alhambra: una fortaleza con IA capaz de ver más que dos ojos

El monumento nazarí combina la seguridad de vigilancia clásica con técnicas innovadoras como 'narices' que detectan el humo antes de que se produzcan y cámaras que estudian el comportamiento de los visitantes

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:37

Comenta

Después del asalto al museo del Louvre, los monumentos chequean sus sistemas de seguridad. En la Alhambra se ocupan del blindaje del monumento con sistemas ... clásicos de vigilancia y con la aplicación de los métodos más innovadores. Previenen, analizan comportamientos y tienen la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. El recinto nazarí, según explica el director del Patronato alhambreño, Rodrigo Ruiz-Jiménez, tiene peculiaridades. Al margen de los robos, preocupa el vandalismo, por lo que es ahí donde también centramos los esfuerzos, dentro de un plan exhaustivo de seguridad.

