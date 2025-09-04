La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh

La Alhambra ha estrenado el llamado Carmen de los Porcel, que se suma al patrimonio granadino y que será una parte más de la ruta ... llamada Paseo del Duque. Este jueves ha tenido lugar la inauguración de la casa del Carmen que será un museo Amazigh, para reforzar los lazos con Marruecos.

El museo estará para la primavera de 2026 ya que ahora habrá que empezar a montarlo, de la mano de acciona y de la fundación de la familia que ha donado todas las piezas.

Durante la visita al Carmen de los Porcel, la consejera de Cultura, Patricia Del Pozo, ha estado acompañada por Othman y Dunia Benjellounm, familiares de la doctora Leila Mezian, fallecida en julio de 2024, cuya fundación va a asumir en los próximos meses el diseño museográfico del citado espacio.

Visita al Carmen de los Porcel en Granada. Ariel C. Rojas

El acto ha contado también con la presencia de la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, y el copresidente Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y asesor del rey de Marruecos, André Azoulay, entre otras personalidades.

Mientras se abre el museo, el Carmen de los Porcel será visitable, según avanzó la consejera, que apuntó que todos los que lleguen a la Alhambra deben pasar por este espacio para disfrutar de este patrimonio enriquecido por esta familia marroquí.

Según ha informado Del Pozo, el Espacio Amazigh «abrirá sus puertas al público en marzo de 2026 y albergará tanto las piezas donadas por el diplomático Jorge Dezcállar y su mujer, como las de la Fundación Doctora Leila Mezian, además de varios montajes audiovisuales». Su objetivo es dar a conocer la huella de la cultura amazigh (habitantes originales del norte de África) en al-Ándalus, poniendo especial énfasis en el decisivo papel que jugó la dinastía Zirí en la fundación de la ciudad y en su configuración como capital de la taifa independiente de Granada.

La consejera de Cultura informó que la intervención en el Carmen de los Porcel haya respetado su tradicional imagen exterior, tanto la de la casa principal como la de la vivienda de servicio, al conservar la disposición de los huecos originales en sus fachadas, así como sus elementos singulares. Para conseguirlo, se han sustituido sus carpinterías, rejas y barandillas, saneado y reparado los morteros de las fachadas y se ha sustituido la cubierta de la casa de servicio.

De este modo, se ha garantizado la estanquidad y salubridad de los inmuebles que componen este conjunto patrimonial. Asimismo, se han realizado trabajos de intervención, conservación y restauración en los paramentos de la torre.

Dos salas de exposiciones

En el interior de la casa principal se han habilitado sendas salas de exposiciones, una en cada planta, así como una sala de proyecciones audiovisuales, una recepción y un despacho. También se ha instalado un ascensor para comunicar ambos niveles. Está previsto que tanto las salas de exposiciones, como la de proyecciones formen parte del espacio expositivo dedicado a la cultura amazigh, que contribuirá de forma notable «a enriquecer la oferta patrimonial de Granada, así como a reforzar la identidad de la Alhambra como lugar de encuentro entre culturas», en palabras de Del Pozo.

Antes, en otoño, los jardines del Carmen de los Porcel serán visitables por el público interesado, lo que supondrá un hito en la incorporación de la visita al monumento de los enclaves ubicados en la Colina del Mauror -la tercera del conjunto junto a la de la Alhambra y la del Generalife-, toda vez que ya son visitables tanto las Torres Bermejas como el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta.

«La recuperación del Carmen de los Porcel y su próxima apertura como museo de la cultura amazigh supone un paso más en el constante empeño y compromiso del Patronato de la Alhambra y Generalife en conjugar la conservación del patrimonio monumental y artístico con la excelencia de la calidad de la visita», ha añadido la consejera de Cultura.

Del Pozo ha querido relatar el hecho de que en menos de 12 meses, se hayan concluido las obras y la musealizacióón de las Torres Bermejas, que abrieron sus puertas al público el pasado mes de noviembre tras una inversión de más de 1,8 M€, y se haya culminado la rehabilitación del Carmen de los Porcel, por más de 1,2 M€. En palabras de Del Pozo «ambas grandes intervenciones suman una inversión global de más de 3M€, asumida íntegramente por el Patronato de la Alhambra y Generalife, demostrando, una vez más, la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por Granada y, por ende, por la recuperación y puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural andaluz».