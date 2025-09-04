Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estreno del Carmen de los Porcel este jueves. Ariel C. Rojas

La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh

También se podrá recorrer este espacio en breve en una nueva ruta alhambreña

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:35

La Alhambra ha estrenado el llamado Carmen de los Porcel, que se suma al patrimonio granadino y que será una parte más de la ruta ... llamada Paseo del Duque. Este jueves ha tenido lugar la inauguración de la casa del Carmen que será un museo Amazigh, para reforzar los lazos con Marruecos.

