Alhambra Especial reúne a María Hesse, Pablo Little y Zësar Bahamonte para ilustrar el sur con una mirada única Estos artistas andaluces han reflejado su percepción del sur en las icónicas cubiteras de Alhambra Especial para este verano

En el año de celebración de su centenario, Cervezas Alhambra presenta su nueva campaña «Inevitable», un homenaje al sur y a su artesanía. En ella, resaltan las similitudes de Alhambra Especial con otras creaciones del sur, y como al ser creadas sin prisa, es inevitable que que alcancen un resultado extraordinario.

Es por ello que este año Cervezas Alhambra ha querido dar un paso más y colaborar con los artistas andaluces María Hesse (Huelva), Pablo Little (Córdoba) y Zësar Bahamonte (Sevilla), capaces de ilustrar su mirada del sur en un lienzo muy especial: las icónicas cubiteras de Alhambra Especial.

Una colaboración que promete convertirse en objeto de deseo esta temporada. Tres ilustraciones diferentes, inspiradas en Andalucía y los momentos de disfrute de Alhambra Especial, que se materializan en esa actitud del sur que invita a descubrir lo que se esconde en lo cotidiano y estar en el presente, disfrutando el ahora. Según explica la artista María Hesse, ilustradora y autora española incluida en la lista de los 100 mejores ilustradores del mundo de la editorial Taschen «Creo que el lema «Sin prisa» representa a la perfección el carácter andaluz. Es como nos gusta hacer las cosas, sin la presión de las grandes ciudades. Y sin esas prisas nos gusta disfrutar de la vida y pasar ratos con la gente a la que queremos».

Un proyecto que plasma el vínculo de Alhambra Especial con Andalucía y su forma única de ser y de hacer, algo a lo que son fieles desde hace 100 años y que se aprecia en su última campaña «Inevitable». Una oda a su artesanía, símbolo de ese saber hacer, donde el tiempo es un ingrediente más, y en la que se muestra la importancia del tiempo y el saber hacer para conseguir una calidad extraordinaria. Como cuenta Pablo Little, artista caracterizado por la fusión de elementos de la cultura popular y el mundo del arte: «Viendo la vinculación de Alhambra con la artesanía, el arte, y todo lo que es la creación andaluza, me acordé de un refrán que decía «de esta tierra, estos lodos», y me lo llevé a mi terreno como andaluz y ceramista, y llamé al dibujo «de esta tierra, nuestros barros».

A estas creaciones se les une otra tradición centenaria: el saber hacer de los maestros cerveceros que han creado un sabor tan inigualable como el de Alhambra Especial. Una cerveza hecha sin prisa, que sigue un proceso de fermentación lenta que realza sus matices consiguiendo un sabor inconfundible. Es, en definitiva, la demostración de que cuando las cosas se hacen con tiempo el resultado es una cerveza de gran calidad, creada como solo sabe hacerse en el sur.

Y es que para Alhambra el tiempo define también su forma única de ser y de hacer, algo a lo que son fieles desde hace 100 años y que se resume en dos palabras: sin prisa. Una filosofía muy vinculada a la ciudad que los vio nacer, Granada, con la que llevan un siglo inspirando a vivir de un modo más consciente.

Así, esta nueva edición de coleccionista con la que Alhambra Especial celebra los 100 años de la marca, promete convertirse en el acompañante perfecto para disfrutar de un verano a otro ritmo, garantizando momentos inolvidables alrededor de una Alhambra Especial, sin prisa. La colección estará disponible hasta agotar existencias en hipermercados, supermercados y en la tienda online de Mahou San Miguel por un precio de 12,99€ cada cubitera.

