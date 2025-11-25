Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alertan de deficiencias en el nuevo Viogén y la saturación de los puntos de encuentro familiar

La comisión granadina de violencia de género lamenta que faltan datos para contactar con las víctimas y urge a ampliar el personal para cumplir las visitas de los menores

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:12

En la misma comisión donde se han alertado de que los fallos en las pulseras persisten, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) puso sobre ... la mesa de la Comisión los «problemas» que está encontrando este organismo con VioGén 2 desde su instalación hace año para contactar con nuevas víctimas cuyos datos no están en el sistema. El Sistema VioGén 2 es la evolución del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, que es una herramienta del Ministerio del Interior para proteger a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Gracias a este programa, los autorizados hacen seguimiento de los expedientes y aquí quedan registradas también las ubicaciones.

