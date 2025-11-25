Alertan de deficiencias en el nuevo Viogén y la saturación de los puntos de encuentro familiar

En la misma comisión donde se han alertado de que los fallos en las pulseras persisten, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) puso sobre ... la mesa de la Comisión los «problemas» que está encontrando este organismo con VioGén 2 desde su instalación hace año para contactar con nuevas víctimas cuyos datos no están en el sistema. El Sistema VioGén 2 es la evolución del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, que es una herramienta del Ministerio del Interior para proteger a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Gracias a este programa, los autorizados hacen seguimiento de los expedientes y aquí quedan registradas también las ubicaciones.

El IAM expuso que antes recibía información sobre las circunstancias de la víctima y podían contactar con ella telefónicamente para ofrecer sus servicios, ahora «en las informaciones que reciben no aparece el teléfono». La nueva herramienta «ha perdido el carácter dinámico que antes tenía«. Desconocen »a qué se ha debido dicho cambio cuando la Ley de Protección de Datos es la misma«, una situación que ya se ha trasladado a las Jefaturas de Unidades de Violencia sobre la Mujer en todas las provincias. Los responsables consideraron que se trataba de un problema técnico de su entrada en funcionamiento, pero sigue ocurriendo. Los especialistas reclaman que se corrija »esta disfunción y se articule un modo de contactar con estas mujeres nuevas en el sistema«.

Retrasos en el punto de encuentro

Las Magistradas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada reiteran que se ha incrementado notablemente el número de derivaciones al Punto de Encuentro Familiar (PEF), desde la reforma introducida en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, lo que está generando «dilaciones, retrasos y problemas operativos por falta de personal». Señalan que los Puntos de Encuentro Familiar están comunicando a los juzgados su incapacidad para iniciar visitas o que, cuando sí pueden asumirlas, asignan menos horas de las fijadas en las resoluciones judiciales.

También se lamenta que la creación del PEF de Motril no se haya acompañado de un aumento proporcional de plantilla. Asimismo, se advierte que el plazo de 18 meses previsto para las visitas tuteladas es insuficiente dada la prolongación habitual de estas medidas en los procedimientos de violencia de género. No es posible suspender visitas por falta de medios, pese a que esta situación genera quejas constantes de la Abogacía, y la comisión, que considera que se trata de un «problema grave» pide que se de traslado a la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para buscar soluciones.