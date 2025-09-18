La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha abierto ante notario una zanja para demostrar que unas acusaciones del PP «son falsas». La regidora del ... municipio ha realizado esta comprobación para reforzar «que no existe ninguna canalización en suelo rústico ni mucho menos para supuesto beneficio de un familiar».

Para entender estos hechos hay que remontarse al 15 de septiembre, día en el que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Zubia, José Torregrosa, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada por las obras acometidas este mes de agosto por parte de operarios municipales para la instalación de tuberías de abastecimiento de agua «a parcelas en suelo rústico, entre ellas la finca del cuñado de la alcaldesa, Purificación López». Unas obras que, subrayó, «carecen de licencia municipal y de expediente administrativo que las respalden».

Según expuso Torregrosa en la denuncia, los trabajos se habrían ejecutado con medios y personal público y tendrían como objetivo «posibilitar la acometida de agua potable a fincas agrícolas, un tipo de actuación expresamente prohibida por la normativa urbanística al tratarse de suelo rústico con protección cautelar».

Por su parte, la alcaldesa de La Zubia, Puri López, indicó que «lo que ha quedado demostrado ante notario es que el Ayuntamiento no ha hecho ninguna obra de canalización de agua ahora, como ha afirmado el PP. Por lo tanto, es rotundamente falso que haya dado agua a nadie y mucho menos a un familiar, como el PP ha querido hacer ver esta semana de manera absolutamente ruin y miserable», señaló López.

Un problema de presión

«La única actuación que ha acometido este Ayuntamiento es arreglar un problema de presión existente en la zona, cambiando una tubería por otra de mayor diámetro, como pudieron comprobar todos los presentes, y además se ha realizado en suelo urbano, no en suelo rústico, tal como ha afirmado el PP».

Solicitados los informes pertinentes, se ha constatado que las parcelas que tienen suministro de agua lo tienen desde hace muchos años, «e incluso hemos encontrado un contador de agua instalado, en dicha zona rústica y con fecha de mayo de 2021, cuando Pepe Torregrosa, actual portavoz del PP y denunciante, era el concejal de Urbanismo», dijo la alcaldesa.