Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los operarios abren la zanja y el notario, constata. Ideal

La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP

Los populares han denunciado a la regidora ante la Fiscalía por «beneficiar con unas obras a un familiar»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:10

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha abierto ante notario una zanja para demostrar que unas acusaciones del PP «son falsas». La regidora del ... municipio ha realizado esta comprobación para reforzar «que no existe ninguna canalización en suelo rústico ni mucho menos para supuesto beneficio de un familiar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  4. 4

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  8. 8 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  9. 9 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP

La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP