La alcaldesa de Granada entrega la Medalla de Oro de la ciudad a la Hermandad del Rescate La entrega de la insignia culmina los actos del centenario fundacional de la cofradía, reconocida este año con uno de los mayores honores de la ciudad

Lunes, 13 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Granada ha vivido hoy un momento muy emotivo con la entrega de la Medalla de Oro a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate, distinción concedida por el Consistorio con motivo del centenario fundacional de la cofradía. El acto, celebrado en la Plaza del Carmen, se ha desarrollado en el marco de la salida extraordinaria de la imagen titular, que ha recorrido las calles de la ciudad en un día histórico marcado por la emoción, la devoción y el respeto de los granadinos.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha sido la encargada de imponer la Medalla con la Granada de Oro, un broche que simboliza el reconocimiento y gratitud de toda la ciudad a una hermandad que forma parte esencial del patrimonio espiritual y cultural granadino. «El centenario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate ha sido un día único, de reencuentro con la ciudad entre la devoción y el respeto de los granadinos. Tradición, cultura y fe, compartidas», ha destacado la regidora.

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó que la Semana Santa de Granada «es mucho más que tradición; es el latido de una ciudad que encuentra en sus creencias ancestrales la esencia de su identidad. Cada paso, cada imagen y cada devoción son testigos de una historia que se transmite de generación en generación y que forma parte del alma de Granada». En este sentido, Carazo destacó que «la Hermandad del Rescate representa a la perfección ese sentimiento que une fe, arte y cultura, y que proyecta al mundo la belleza y el carácter único de nuestra Semana Santa».

El acto ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal, de la Junta de Andalucía, con la Consejera de Fomento, Rocía Díaz y el Presidente de la Diputación Provincial Francis Rodríguez, además de representantes de la Federación de Cofradías, autoridades eclesiásticas y numerosos fieles y devotos que quisieron acompañar a la imagen del Señor del Rescate en esta jornada tan especial.

La concesión de la Granada de Oro a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate fue aprobada dentro del acuerdo de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada en reconocimiento a su labor social, su compromiso con la ciudad y su papel como referente de la Semana Santa granadina. La imagen, obra del escultor Diego de Mora, es una de las más queridas por los granadinos y símbolo indiscutible de la identidad y el patrimonio artístico y devocional de la ciudad.

Con esta entrega, Granada rinde homenaje a una de sus hermandades más emblemáticas en un año marcado por la celebración, el recuerdo y la fe compartida de toda una ciudad que vive su cultura también a través de sus tradiciones.