Alcaldes andaluces en el I Encuentro celebrado en la Escuela Andaluza de Salud Pública Pepe Marín

Alcaldes andaluces se reúnen en Granada para acercar el consumo a los ciudadanos

El encuentro busca promover el ejercicio de las competencias propias legalmente reconocidas en materia de Consumo a las entidades locales de Andalucía

Sandra Martínez

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:35

Comenta

Alcaldes andaluces se han reunido este viernes en Granada para asistir al I Encuentro Andaluz de Alcaldes y Concejales de Consumo, organizado en Granada durante los días 2 y 3 de octubre. El objetivo, tal y como ha afirmado la consejera de Salud, Rocío Hernández, que también ha asistido a la reunión, es acercar todo lo relacionado con el consumo a los municipios para trasladar la información y las experiencias a los ciudadanos. La regidora de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, también han asistido a la Escuela Andaluza de Salud Pública en la capital granadina.

La concentración busca promover el ejercicio de las competencias propias legalmente reconocidas en materia de Consumo a las entidades locales de Andalucía, así como las Diputaciones Provinciales, y generar mecanismos de cooperación y comunicación permanente entre las Administraciones Públicas.

El objetivo es incrementar el nivel de prestación de servicios y la satisfacción de las personas usuarias de los mismos en las respectivas localidades, propiciando las sinergias para la hacer valer los derechos de las personas consumidoras de nuestra comunidad autónoma.

