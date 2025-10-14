Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El hasta ahora alcalde de La Malahá, José María Villegas

El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo

«No es una decisión tomada a la ligera» señalaba en este mensaje a sus convecinos Villegas, que mostraba su agradecimiento por la confianza depositada en él en estos años

Europa Press

Martes, 14 de octubre 2025, 16:05

El pleno de la corporación local de La Malahá, en el área metropolitana de Granada, se reúne este próximo sábado, 18 de octubre, a las 12,30 horas en convocatoria extraordinaria tras la renuncia del alcalde, José María Villegas, del PSOE, al que está previsto que suceda Javier Ramírez, también del grupo municipal socialista, que tiene mayoría absoluta.

Fuentes socialistas han indicado en este sentido que el PSOE presenta al segundo de la lista con la que concurría en las municipales de 2023 en La Malahá, Javier Ramírez, en el marco de una transición natural, en la que se promueve una adaptación del equipo de gobierno a los nuevos retos. Villegas seguirá como concejal y como diputado provincial en la Diputación de Granada.

En un video difundido en redes sociales, Villegas ha señalado que la decisión de su renuncia, de la que tomaba conocimiento el pleno el pasado sábado al mediodía, ha estado supeditada al «interés general» del municipio, de unos 1.900 habitantes, en la línea de cómo ha venido actuando en sus años de mandato y ha dicho que seguirá haciendo.

«No es una decisión tomada a la ligera» señalaba en este mensaje a sus convecinos Villegas, que mostraba su agradecimiento por la confianza depositada en él en estos años, y a la cual ha dicho que «no va a fallar», contextualizando en ese marco también su iniciativa de dar un paso al lado.

