La Alcaicería denuncia la presencia de una banda de carteristas que desvalija a turistas

Los comerciantes de la Alcaicería de Granada están molestos y preocupados. La presencia de una banda de carteristas que actúa prácticamente a diario y desvalija ... a los turistas de la zona ha convertido la céntrica y turística zona en un lugar inseguro, según han denunciado a este periódico.

Según sus testimonios, recogidos a pie de calle, se trata de un grupo integrado por unas doce mujeres, que a veces van acompañadas de un hombre con barbas y brazos tatuados. Han detectado la presencia de esta banda organizada desde Semana Santa, en coincidencia con la temporada alta del turismo en la ciudad.

Policía Local está al tanto de la presencia de las carteristas y confirma que ha ampliado las rondas de vigilancia a pie.«La cuestión es que la competencia en este tipo de hurtos corresponde a Policía Nacional, de forma que si nos llega una denuncia, la derivamos a Policía Nacional», explica un portavoz.

Así es. De hecho, la Policía Nacional ha confirmado a este periódico la presencia en esta zona de la Alcaicería y alrededores de una banda organizada de carteristas. De hecho, se ha establecido por tanto un dispositivo de vigilancia que ya ha dado sus primeros frutos. «Se les ha identificado y estamos detrás de ellas. El pasado domingo 11 de mayo en la misma calle Reyes Católicos, se detuvo a una de estas personas, una mujer de 28 años con numerosas antecedentes policiales».

Mientras las rondas de los agentes de la Policía Local y el dispositivo de vigilancia de la Policía Nacional cumple su cometido, las carteristas campan a sus anchas por la Alcaicería, la plaza de las Pasiegas y la zona de Gran Vía y Reyes Católicos, explican los comerciantes afectados por la acción de esta banda, «que merma la imagen de la ciudad e incomoda a los visitantes», explican muy enfadados.

Nosolo actúan en la calle a plena luz del día. Cualquier lugar con aglomeración de turistas es su objetivo. Sin ir más lejos, esta misma semana la banda de carteristas desplumó a dos personas en el interior de la iglesia del Sagrario. Ocurrió este lunes por la tarde. «Avisé a unos clientes de que hay carteristas», explica una comerciante con 32 años de oficio en la calle del mismo nombre. «Y volvieron para decirme que acababan de robar a una señora mayor».

No fue la única. «Al rato llegó un hombre hablando por teléfono y le decía a su familia en Miami en español que le habían robado todo, documentación, dinero y todo. Me preguntó por el Ayuntamiento para poner una denuncia y le dije que fuera a la Policía Nacional», comparte.

El 'modus operandi

El fin de semana pasado, cuentan, «fue peor todavía». Es con la llegada del fin de semana, con más afluencia de turistas, cuando su 'modus operandi' funciona con su mayor potencial. «A las dos de la tarde estaban apostando cubiertas con sombrillas para que no les reconozcan. Me encaré con una. Le pregunté qué estaba haciendo porque tenía la mano dentro de la mochila de un turista. Y me dijo que qué pasa. No tienen miedo».

Los comerciantes reconocen que los agentes de la Policía Local y Nacional hacen «todo lo que pueden, pero la ley es la que es», se lamentan. «El otro día robaron al marido de una comerciantes, y las pilló. Vino la Policía, las identificaron y a la media hora estaban otra vez por aquí haciendo de las suyas».