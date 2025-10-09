Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches

Lunas de coches destrozadas, ventanillas hechas añicos o robos de objetos que se quedan a la vista en los vehículos, incluso en garajes privados. Es ... la situación a la que se enfrentan los vecinos de Albayda desde hace meses, pero que, según denuncian los afectados, se ha intensificado en las últimas semanas.

«Esta semana han roto los cristales de tres coches en una misma noche», denuncian los afectados. Los hechos han sucedido en los alrededores de la calle Torres, aunque no es la única afectada por estos sucesos. La calle Jimena o las inmediaciones de la urbanización del Gran Parque son otros de los puntos donde se han registrado estos mismos hechos.

Los ciudadanos se quejan también del depósito descontrolado de enseres y muebles en pena calle y de cómo esta práctica genera un efecto llamada en el barrio. «Este ambiente crea mala imagen e inseguridad entre los residentes», lamentan los damnificados, que han presentado un escrito a atención ciudadana en el Ayuntamiento de Granada.

La Policía Nacional comunicó ayer que ha detenido a un hombre de 32 años como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en el garaje de una comunidad de vecinos de Albayda. El presunto autor de los hechos forzó la cerradura de un trastero del cual sustrajo una bicicleta valorada en 700 euros y un maletín con diversas herramientas; un taladro percutor, un kit de inicio de baterías, una multifunción, una crimpadora y un maletín de brocas.Después de salir y entregar el botín a su compañero, volvió a entrar hasta conseguir romper la cadena de una bicicleta atada a una columna para también sustraerla. Se trataba de un modelo de gama eléctrica valorado en 1.400 euros. Dos personas denunciaron los hechos. El presunto autor, con casi una veintena de antecedentes policiales, pasó a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Local, por su parte, asegura que tiene constancia de los hechos y que se encargan de mantener la vigilancia nocturna y patrullas en la avenida Federico García Lorca y alrededores. Reforzaron las actuaciones hace un año, cuando tuvieron conocimientos de actos vandálicos similares en la zona. También ejecutaron entonces una charla de concienciación en el entorno del Gran Parque para acabar con este problema y trabajaron de forma coordinada con el presidente de la asociación de vecinos para atajar este problema.

Antecedentes

No obstante, esta no es la única vez en la que los vecinos de Albayda han denunciado estos problemas en el barrio. Los ciudadanos lamentaron también estos mismos hechos el pasado agosto, cuando la Policía Nacional informó que arrestó a una persona por un delito de daños a una gran cantidad de vehículos estacionados en una de las principales avenidas de la zona. El individuo se dedicaba a rayar los coches con una piedra con aristas y puntas y abollaba cualquier parte de la carrocería sin motivo aparente.