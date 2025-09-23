Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Procesión del patrón del Albaicín durante uan edición de sus fiestas de San Miguel.
El Albaicín celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas de San Miguel

El catedrático de la Universidad de Granada y vecino del barrio Francisco Sánchez-Montes González es el pregonero de este año

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:13

El Albaicín celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas de San Miguel. Los actos comienzan este viernes, día 26 de septiembre con el pregón ... de Francisco Sánchez-Montes González, catedrático de la Universidad de Granada y vecino del barrio. Será a las nueve de la noche en la plaza de San Nicolás.

