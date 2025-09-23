El Albaicín celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas de San Miguel
El catedrático de la Universidad de Granada y vecino del barrio Francisco Sánchez-Montes González es el pregonero de este año
Granada
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:13
El Albaicín celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas de San Miguel. Los actos comienzan este viernes, día 26 de septiembre con el pregón ... de Francisco Sánchez-Montes González, catedrático de la Universidad de Granada y vecino del barrio. Será a las nueve de la noche en la plaza de San Nicolás.
A las once menos cuarto de la noche se ha programado una velada flamenca Organizada por Noemí Álvarez a cargo de la Agencia Albayzín y la AA. VV. del Albayzín con el grupo Los Gin Tonics. Guitarra y coros: Manuel Sáez. Bajo y coros: Víctor Martín. Percusión y voz: Chitu Heredia. También participa el cuadro flamenco Sacromonte. Guitarra: Antonio Chonico. Cante: Sara Heredia. Baile: Alba La Colorá. Artistas invitados: Pablo Álvarez, Carmen Heredia, Luz María Álvarez, Elena Botica, Giacomo y Carmen de Miguel.
El sábado 27 de septiembre empieza a las nueve y media con chocolatada en Plaza Larga organizada por el Scout Albayzín 524. A las once hay concurso de ronda (naipes) en el centro de mayores y a las once y media comienza la gincana organizada por los scouts del barrio. A la una, fiesta de la espuma en la placeta de Fátima, a cargo de APDI Group.
Por la tarde, cine infantil en el centro cívico Aliatar a cargo del Supermercado Elemen. A las siete de la tarde, campeonato de fútbol entre los afamados equipos Barriguillas y Bartolones en las instalaciones deportivas municipales Aynadamar. A las ocho y media de la tarde, tango popular en San Miguel Bajo a cargo de la asociación 'La Glorieta'.
Por la noche, a las 21:30, velada musica en el Mirador de San Nicolás organizada por Agencia Albayzín y la AA. VV. del Albayzín con Rache, Ya Veremos y Red Soul Community.
El domingo 28 de septiembre, campeonato de fútbol a las 10 de la mañana con la participación de los equipos Rayo Eneas, Vandalia y Real Jaén, en las instalaciones deportivas municipales Aynadamar. A las diez y media, Santa Misa en la Iglesia del Salvador y salida en romería hacia el Cerro del Aceituno. A las dos de la tarde, paella popular en San Miguel Alto.
La presidenta de la asociación de vecinos del Albaicín, Margarita Marín, saluda a los vecinos por primera vez desde su nuevo cargo. «Las fiestas de San Miguel son una oportunidad para reencontrarnos, para llenar nuestras calles de alegría, cultura popular, música, convivencia y orgullo de barrio. Pero también son un momento propicio para mirar con serenidad y firmeza hacia el futuro, reivindicando lo que nos corresponde: servicios públicos dignos, limpieza, transporte adecuado, control de los alojamientos turísticos, respeto a nuestros mayores, espacio para nuestra juventud y protección real de nuestro valioso patrimonio.»
Desde la Asociación, reivindica, «seguiremos trabajando, como siempre lo hemos hecho, de forma incansable por los derechos de los vecinos y vecinas. Nuestra prioridad será fortalecer el tejido social, sumar voces, abrir la puerta a nuevas generaciones de albayzineros y albayzineras que quieran comprometerse con su barrio y preservar lo que nos hace únicos. No queremos ser un decorado para el turismo de paso, sino un barrio vivo, con alma y con futuro».
El alcalde de barrio y concejal de Participación Ciudadana, Francisco Almohalla, expresa que estas fiestas son una oportunidad. «Para reencontrarnos, para disfrutar en familia, para fortalecer la convivencia y para seguir construyendo juntos un barrio vivo, acogedor y lleno de futuro. En cada esquina se respira esa mezcla de tradición y cercanía que hace del Albaicín un lugar especial para vivir y para soñar».
