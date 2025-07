Alba Carrillo visita la casa de Federico García Lorca en su paso por Granada

Esther Guerrero Viernes, 25 de julio 2025, 11:28 Comenta Compartir

Granada es un destino turístico que muchos de los famosos quieren visitar en sus vacaciones. La Alhambra, los miradores, el centro o el Albacín, son lugares que todos ellos tienen pensado ver en su llegada a la ciudad. Sin embargo, en el caso de Alba Carrillo, este no ha sido su motivo para su visita.

La presentadora y tertuliana, en sus vacaciones ha decidido familiarizarse un poco más en profundidad con las raíces de Federico García Lorca. Por ello, ha conocido la casa natal del poeta, el pueblo donde nació y creció junto a su familia y la casa que inspiró a Lorca para escribir su obra 'La Casa de Bernarda Alba'.

En su cuenta de Instagram es donde ha hecho público el por qué de su interés, y es que, cuenta que desde pequeña ha sido una amante de las obras de Federico. «Siempre me ha gustado el poeta y dramaturgo pero este verano he sufrido una suerte de fervor Lorquiano que me ha hecho investigar más a fondo sobre él», afirma en su red social.

Además, insta a todo aquel que este interesado en el poeta a que haga este tour por su vida y obra. Ella lo ha hecho de la mano de @lolitastour, una guía que hace visitas originales por la ciudad y que está especializada en Federico García Lorca.

Por último, termina con una reflexión en la que muestra su respeto y amor por Lorca y sus ideales; «Él fue asesinado pero su arte es inmortal para suplicio de los que quieren censurar las ideas».