Algunas de las partidas que se celebraron ayer en la calle Yerma. Pepe Marín

El ajedrez llena de vida la calle Yerma

Casi 400 escolares pasan por la actividad 'Mueve pieza en tu barrio', organizada por el IES Miguel de Cervantes

Antonio Arenas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:04

La habitual tranquilidad de la calle Yerma, una vía peatonal del Zaidín, entre el Camino Bajo de Huétor y la calle Abencerrajes, se vio interrumpida ... en la mañana de ayer. No en vano, entre las diez y la una y media, se acercaron a ella cerca de 400 alumnos de Primaria, pertenecientes a los colegios de la zona de influencia de este centro de la Bola de Oro. El motivo era la actividad 'Mueve pieza en tu barrio ¡Ajedrez en la calle para todos y todas!, que comenzó a organizar a principios de octubre un grupo de estudiantes de segundo de Secundaria del Instituto Miguel de Cervantes con su profesor Juan Carlos Peña, al frente.

