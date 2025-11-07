El ajedrez llena de vida la calle Yerma

La habitual tranquilidad de la calle Yerma, una vía peatonal del Zaidín, entre el Camino Bajo de Huétor y la calle Abencerrajes, se vio interrumpida ... en la mañana de ayer. No en vano, entre las diez y la una y media, se acercaron a ella cerca de 400 alumnos de Primaria, pertenecientes a los colegios de la zona de influencia de este centro de la Bola de Oro. El motivo era la actividad 'Mueve pieza en tu barrio ¡Ajedrez en la calle para todos y todas!, que comenzó a organizar a principios de octubre un grupo de estudiantes de segundo de Secundaria del Instituto Miguel de Cervantes con su profesor Juan Carlos Peña, al frente.

Todo comenzó con el montaje de mesas para los seis stands, en cuya logística contaron con la colaboración del Ampa del centro y del CEIP La Alcazaba, además del club de Ajedrez Villa de La Zubia, al tiempo que llegaban los primeros escolares de los colegios Federico García Lorca, Sancho Panza, Alcazaba, Virgen de las Nieves, la Escuela infantil Belén y del CEIP La Vereda de Güejar-Sierra.

Juan Carlos Peña contó a IDEAL que, junto a su compañero Santiago Jurado, son los responsables del programa de ajedrez de su centro que organiza con frecuencia actividades relacionadas con el ajedrez desde 2021, aunque es este curso cuando se está impartiendo por primera vez como asignatura, siendo 'Mueve pieza en tu barrio' la primera actividad complementaria que han realizado gracias a los 22 estudiantes del instituto que la han preparado «con gran ilusión y entusiasmo». También explicó que «el objetivo es promover el ajedrez entre el alumnado de Infantil y Primaria, fomentando el pensamiento estratégico, la convivencia y la creatividad, además de colaborar con el proyecto 'Granada 2031', candidatura a Capital Europea de la Cultura».

Exhibiciones y simultáneas

Los escolares que se acercaron por esta calle pudieron conocer de parte de sus compañeros juegos y dinámicas basadas en el ajedrez. Para ello se habían previsto espacios para los que no sabían jugar y otros para realizar exhibiciones de partidas con reloj y simultáneas, así como de otras actividades lúdicas y didácticas preparadas por ellos mismos. También participó un grupo de cuarto de ESO de Diversificación, con su profesora Carmen Patricia Díaz, que explicó todas las emociones que intervienen en el ajedrez.

«Nuestro objetivo es acercar el ajedrez a todos los colegios, porque no solamente lo queremos dar a conocer como una actividad puramente deportiva, sino también como una actividad enriquecedora que sirve para integrar niños de todas las edades», apuntó. Dos de los estudiantes organizadores, Paula Salort y Antonio Espín se mostraban encantados de fomentar el ajedrez entre los niños más pequeños pues es una actividad que ayuda a tomar iniciativas y favorece las relaciones sociales. «Los niños deberían jugar más al ajedrez porque es un deporte que estimula mucho el desarrollo mental», añadieron ambos. Su profesor reconocía estar «alucinado» con lo bien que lo habían hecho las maestras a la hora de organizar a sus alumnos y espera repetir esta experiencia el próximo año.