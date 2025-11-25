Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Firma de un nuevo convenio entre Agusavira y Banco de Alimentos. Ideal

Aguasvira y el Banco de Alimentos refuerzan su colaboración

La empresa amplía su compromiso con la acción social corporativa, enfocándose en el bienestar de la ciudadanía y el apoyo a grupos vulnerables

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:01

Aguasvira, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en 22 municipios metropolitanos de Granada y participada por el Consorcio Vega Sierra Elvira e ... Hidralia, ha renovado, por séptimo año consecutivo, su convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Granada. Esta renovación subraya el compromiso de Aguasvira, que es socio protector de la entidad humanitaria desde 2019, con la mejora del estado de vida de los colectivos en riesgo de exclusión.

