Aguasvira y el Banco de Alimentos refuerzan su colaboración

Aguasvira, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en 22 municipios metropolitanos de Granada y participada por el Consorcio Vega Sierra Elvira e ... Hidralia, ha renovado, por séptimo año consecutivo, su convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Granada. Esta renovación subraya el compromiso de Aguasvira, que es socio protector de la entidad humanitaria desde 2019, con la mejora del estado de vida de los colectivos en riesgo de exclusión.

La empresa refuerza así su «política de responsabilidad social corporativa, cooperación y patrocinio, centrada en proyectos que benefician a los más vulnerables». Este compromiso se materializa, entre otras acciones, en un protocolo regulador de medidas contra la pobreza hídrica y la vulnerabilidad económica, vigente desde 2016 y actualizado por última vez el 8 de julio de 2022.

Además, Aguasvira fomenta activamente el voluntariado entre sus empleados como una vía clave para abordar los desafíos sociales. Un ejemplo reciente de esta implicación fue la participación en la Gran Recogida de Alimentos durante el 7 y 8 de noviembre. El acuerdo de colaboración fue formalizado con la asistencia de Antonio José Salazar, presidente del Consorcio Vega Sierra Elvira; Carlos Corral, director de Aguasvira, junto con los responsables de Clientes y Acción Social de la compañía; y Manuel Marchal, presidente del Banco de Alimentos de Granada.

Antonio José Salazar subrayó la filosofía de la empresa, destacando que «Aguasvira es una empresa que mantiene un firme compromiso con la atención a las personas y familias más vulnerables, aquellas que requieren un mayor apoyo institucional para evitar su exclusión social. Esta declaración enfatiza la visión de la entidad, que va más allá de la prestación de un servicio esencial, asumiendo un papel activo en el bienestar social de la comunidad».

Por su parte, Carlos Corral incidió en la estrategia de la compañía para la continuidad de este esfuerzo, remarcando que «es imperativo continuar fortaleciendo y estrechando los lazos y alianzas con el sector social, con el objetivo de mantener el actual nivel de implicación y protección social para los colectivos más desfavorecidos, La colaboración estratégica con organizaciones como el Banco de Alimentos resulta fundamental para maximizar el impacto de las iniciativas de apoyo y asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más lo requieren».

En este contexto de colaboración mutua y reconocimiento, Manuel Marchal, presidente del Banco de Alimentos, expresó su profundo agradecimiento a Aguasvira por su apoyo constante. Marchal resaltó la importancia de la acción de la empresa «por su valiosa contribución y apoyo a quienes enfrentan obstáculos para acceder a una alimentación adecuada, poniendo en valor la asistencia proporcionada por Aguasvira como un pilar crucial para garantizar las necesidades básicas de alimentación de la población con mayores carencias. Esta colaboración se inscribe en una estrategia de largo plazo».