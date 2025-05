Los agricultores de la almendra descartan denunciar la exclusión de las ayudas por la sequía

Rebeca Alcántara Granada Jueves, 22 de mayo 2025, 00:18 Comenta Compartir

Las asociaciones agrícolas no denunciarán el real decreto que dejó fuera al campo del norte de la provincia de las ayudas por sequía para los ... cultivos de frutos de cáscara. Después de que los juristas hayan estudiado la situación, entienden que sería complicado obtener resultados positivos en los tribunales, por lo que han optado por no coger esta vía, aunque confían en que la situación no vuelva a repetirse en el futuro.

Paralelamente, trabajan para conseguir otras líneas de subvención para paliar las pérdidas que han sufrido los más de dos mil agricultores que se dedican al cultivo de la almendra. El secretario general de Asaja, Manuel del Pino, aseguró que después de haber estudiado el caso, los asesores jurídicos no han recomendado esta vía. No obstante, Del Pino indicó que están a la espera de que otras administraciones saquen otra línea de ayudas en las que sí podrían estar incluidos los agricultores granadinos. Ni las alegaciones, ni las tractoradas ni las concentraciones frente a la sede de la Subdelegación sirvieron para que se incluyera la provincia de Granada, con cerca de 100.000 hectáreas de cultivo de cáscara, en las ayudas estatales En una línea similar se pronunció Nicolás Chica, de UPA, que dijo que han optado por no adoptar medidas judiciales. Chica ya dijo hace un mes, cuando se conoció la noticia que aunque la comisión ejecutiva de la entidad estudiaría la posibilidad de actuar, eran conscientes de que una vez publicado el real decreto sería complicado que se diera marcha atrás. Por eso, después de analizar la situación han decidido no seguir adelante con la opción de ir a los tribunales. Ni las alegaciones, ni las tractoradas ni las concentraciones frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada sirvieron en su momento para que se diera marcha atrás y se incluyera la provincia de Granada, con cerca de 100.000 hectáreas de cultivo de cáscara, en estas ayudas estatales. Desde el momento en el que leyeron el decreto, los agricultores ya indicaron que se pondrían a buscar otras líneas de bonificaciones de las que sí pudieran beneficiarse para hacer frente a los efectos de la poca lluvia del pasado año. Fue el pasado miércoles 23 de abril cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regulaba la concesión de ayudas directas por un valor de 20 millones de euros a productores de frutos de cáscara de secano ubicados en provincias que han sufrido una pérdida de producción importante debido a la sequía en 2024. Los beneficiarios estaban en Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona. Granada, por tanto, se quedó fuera, a pesar de ser una de las que más superficie tiene destinada a este tipo de cultivos, sobre todo de almendro. Fue la confirmación de algo que los agricultores esperaban desde que les llegó el borrador de este decreto, pero consideraron en todo momento que la decisión era una clara discriminación hacia Granada. Más de 2.000 agricultores de la Huéscar, Baza y Guadix, la zona más afectada, han perdido los 120 euros por hectárea que se recogen en esta batería de ayudas, según los cálculos que hizo UPA. Las asociaciones agrícolas tacharon entonces de agravio comparativo lo ocurrido y dijeron que intentarían, en la medida de lo posible, revertir la situación. Pero ahora descartan la vía judicial. En el real decreto se explica que las provincias mencionadas recogidas en el ámbito de aplicación del real decreto son aquellas que han presentado una reducción de producción en 2024 respecto a la media de los últimos 5 años cercana al 30%, y donde las precipitaciones fueron anormalmente bajas hasta el mes de mayo de 2024, momento crítico de desarrollo de los frutos. Y ahí es donde parece que está el kit de la cuestión. En que se habla de provincias, mientras que desde las asociaciones de agricultores consideran que lo que habría que tener en cuenta es la situación que se da en las zonas donde hay plantación de fruto de cáscara y no en el conjunto de Granada.

