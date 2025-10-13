Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Real Chancillería de Granada, donde se celebró el juicio. Alfredo Aguilar

Un agresor machista admite que quiso matar a su exmujer, sus dos hijas, su yerno y su nieta en Belicena

El acusado había sometido a violencia machista a su expareja durante los 52 años que duró el matrimonio, según la Audiencia de Granada

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:44

El procesado, un hombre septuagenario, sometió a malos tratos a su exmujer durante los 52 años que duró el matrimonio. No la dejaba ir a ... gimnasia ni al centro de mayores. La menospreciaba constantemente y también la agredió físicamente. La presión a la que sometió a su excónyuge durante décadas fue asfixiante, un auténtico calvario. «Desde el inicio de la relación estableció conductas de control hacia la denunciante que se intensifican y cronifican llegando a normalizarse en la vida de pareja, un sistema de cultura patriarcal con autoridad jerárquica del varón en el que se minimiza y tolera la violencia», describe el comportamiento del encausado la sentencia en la que lo condena a penas que suman 29 años de prisión. Se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial por haber tratado de matar a tiros a su exesposa, sus dos hijas, su yerno y su nieta en Belicena, una pedanía del municipio granadino de Vegas del Genil. Una de sus hijas resultó herida al recibir un disparo. El propio autor de los hechos se declaró culpable, entre otros delitos, de cinco intentos de homicidio y no fue necesario celebrar la vista oral.

