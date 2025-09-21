Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Guardia Civil estuvo presente en el domicilio hasta esta tarde S. M.

Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa

El suceso se produjo tras una trifulca en un pub en la madrugada del sábado y continuó en el domicilio incendiado

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:24

Agreden a una pareja en Atarfe y, posteriormente, queman el piso donde vivían. El suceso ocurrió durante la madrugada del sábado a domingo. El Servicio ... de Emergencias 112 recibió el aviso de que un domicilio estaba en llamas en la avenida de la Estación alrededor de las 8.10 horas de la mañana deldomingo. El edificio tuvo que ser desalojado por precaución debido a la gran presencia de humo, aunque no hubo que atender a ningún herido por inhalación. Según fuentes consultadas por este periódico, antes se produjo una pelea entre esta pareja y otros vecinos en un pub situado junto al portal del domicilio. Fuentes conocedoras del caso afirmaron que antes de produirse el fuego, ya se habían registrado incidencias por agresiones. No se ha confirmado, por el momento, si se produjeron detenciones. La Guardia Civil, por su parte, mantiene abierta una investigación por lo sucedido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  2. 2 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  7. 7 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  8. 8

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  9. 9 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  10. 10 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa

Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa