Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa

Agreden a una pareja en Atarfe y, posteriormente, queman el piso donde vivían. El suceso ocurrió durante la madrugada del sábado a domingo. El Servicio ... de Emergencias 112 recibió el aviso de que un domicilio estaba en llamas en la avenida de la Estación alrededor de las 8.10 horas de la mañana deldomingo. El edificio tuvo que ser desalojado por precaución debido a la gran presencia de humo, aunque no hubo que atender a ningún herido por inhalación. Según fuentes consultadas por este periódico, antes se produjo una pelea entre esta pareja y otros vecinos en un pub situado junto al portal del domicilio. Fuentes conocedoras del caso afirmaron que antes de produirse el fuego, ya se habían registrado incidencias por agresiones. No se ha confirmado, por el momento, si se produjeron detenciones. La Guardia Civil, por su parte, mantiene abierta una investigación por lo sucedido.

Tres camiones con dos bombas y una autoescala y 11 Bomberos del Parque Norte de Granada acudieron a apagar las llamas, que comenzaron en el comedor y dejaron esta estancia completamente calcinada. La Guardia Civil, agentes de la Policía Local de Atarfe y Protección Civil se desplazaron también al lugar de los hechos. La calle quedó cerrada al tráfico unas dos horas y estuvo acordonada hasta que se ha podido extinguir el incendio. El tráfico se reanudó con normalidad a media mañana.

Testigos presentes en la trifulca la noche del sábado afirmaron que vieron subir al domicilio a varias personas con bates y otros elementos, con los que presuntamente agredieron a la pareja, que no sufrió heridas de gravedad. «Hubo varios forcejeos antes del incendio y algunas personas cayeron al suelo», relataron. Al parecer, los presuntos autores de los hechos viven también en Atarfe. L

Horas después

Los vecinos de Atarfe vivieron con inquietud y nerviosismo el desarrollo de los acontecimientos por si había algún herido por el fuego o los golpes. «La calle entera se llenó de Policía y Bomberos, nadie podía pasar», contaron. No obstante, esto no afectó a los bares de la zona, que comenzaron y mantuvieron su jornada laboral casi con normalidad durante la mañana del domingo. Siete horas después del suceso, aún se podía observar desde el exterior cómo las paredes y los techos de la vivienda habían quedado calcinados y cubiertos de hollín. Solo sobrevivieron una manta en un balcón y las cortinas de una habitación. En las inmediaciones del portal, se podía apreciar el olor a quemado.

Los inquilinos del inmueble acudieron por su propio pie a retirar algunas pertenencias personales que no quedaron dañadas por las llamas durante la tarde del domingo acompañados por la Benemérita.