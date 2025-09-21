Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
La Guardia Civil ha identificado a ambas partes
Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:28
Una persona fue agredida la mañana del viernes en plena calle en Moraleda de Zafayona. Los Servicios de Emergencias 112 aseguraron que se desplazaron al ... lugar de los hechos, en la calle Valenzuela, donde atendieron a la mujer, mayor de 60 años.
Guardia Civil, por su parte, explica que fue una trifulca entre vecinos y que ambas partes están ya identificadas. Algunos ciudadanos de la localidad vinculan estos hechos con una redada contra el tráfico de drogas el día de antes en el municipio.
La Benemérita confirmó a este periódico que hubo registros en algunos domicilios durante el jueves. No obstante, no ha aclarado si ambos sucesos estén relacionados.
