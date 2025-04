Agreden a dos aficionados al finalizar un partido de cadetes en Granada

Nuevo episodio de violencia en el mundo del fútbol. La Policía Nacional investiga un incidente ocurrido el pasado sábado, 5 de abril, durante un partido ... en el que se enfrentaban el Granada CF y el Sevilla FC en la categoría de cadetes femenino. Según la denuncia interpuesta por la pareja herida, otra pareja del equipo visitante, padres de una jugadora, les agredieron al finalizar el encuentro. El hombre sufrió un traumatismo en la cabeza y ella fue arrastrada del pelo varios metros, siempre según la versión de los denunciantes. La Policía Nacional ha identificado a los autores, según detalla el Cuerpo.

Testigos explican que los hechos se produjeron durante un partido de primera andaluza femenino, que se celebraba en el complejo deportivo Aynadamar. De la pareja de supuestos atacantes, el hombre, al parecer, mostró una actitud nerviosa durante todo el encuentro, con insultos y gritos constantes. Al terminar el partido, se dirigió a la grada de los aficionados del Granada y les hizo gestos obscenos. También les dijo, según testigos, «me cogéis la polla». Un aficionado del equipo local le recriminó su actitud, tras lo que el agresor se acercó a él en actitud agresiva.

En ese momento, un simpatizante del Granada que intentaba mediar fue «golpeado» con un objeto en la cabeza por este individuo. Le causó un traumatismo craneal, con un corte en la cabeza del que le salía sangre, según consta en el parte de lesiones, realizado por profesionales sanitarios de un ambulatorio de Granada. Asimismo, la pareja del herido, que se acercó a él para conocer su estado de salud, también fue atacada por la mujer del primer atacante. Fue agarrada del pelo, cayó al suelo y, según testigos, la arrastró varios metros. Como resultado, presentaba contusiones, arañazos y arrancamiento de pelo, así como un fuerte estado de nervios, tal y como quedó registrado en el parte de lesiones. Los dos sufrieron daños también en la ropa que llevaban.

No sin esfuerzo, los presentes consiguieron separarlos y avisaron a la Policía Nacional. Al llegar, los autores ya no se encontraban en el lugar. El Cuerpo ha abierto una investigación y ya ha identificado a los dos presuntos agresores, pero no se han llevado a cabo detenciones por tratarse de heridas leves. Según ha podido saber este periódico, ambos contaban ya con detenciones previas.

Por otro lado, en el acta arbitral también quedó recogido que, mientras el colegiado se dirigía al túnel de vestuarios, aficionados del equipo visitante le dijeron: «Todo esto es culpa tuya, que eres un perro de mierda; míranos a la cara, imbécil», según consta en el documento, al que ha tenido acceso IDEAL.

No es el único episodio de violencia registrado recientemente en el mundo del fútbol. La madre de un jugador de fútbol del club de Láchar habría saltado al terreno de juego para amenazar a un árbitro de 13 años durante un partido de la quinta categoría andaluza benjamín contra Zaidín-Salesianos. Ocurrió en el campo Miguel Prieto de Granada el pasado viernes, según describió dicho colegiado en su acta y corroboraron a IDEAL testigos de los hechos.