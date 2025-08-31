Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imágenes del tiroteo de Pinos Puente, el incendio en el mismo pueblo, el coche grúa volcado y el lugar del suceso de Arenas del Rey. IDEAL/Ariel C. Rojas

Un agosto con 14 muertes violentas en Granada

La provincia dice adiós a uno de los meses más dramáticos que recuerda, con varios homicidios, accidentes laborales o de tráfico, entre otros

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:31

Un total de 14 muertes violentas en la provincia de Granada han convertido agosto en uno de los meses más negros que se recuerdan. Fueron ... cuatro fallecidos en accidentes laborales y otros cuatro de tráfico, a los que hay que sumar diversos homicidios y un piloto de ala delta que perdió la vida al caer tras una maniobra de aterrizaje fallida. Repasamos el listado de víctimas que perecieron de forma violenta el pasado mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  2. 2

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  3. 3

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  4. 4

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  5. 5

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  6. 6

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  7. 7

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  8. 8

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  9. 9

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  10. 10

    Condenan a su novia por darle una paliza y él pide que la absuelvan al no sentirse «agraviado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un agosto con 14 muertes violentas en Granada

Un agosto con 14 muertes violentas en Granada