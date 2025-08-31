Un agosto con 14 muertes violentas en Granada

Un total de 14 muertes violentas en la provincia de Granada han convertido agosto en uno de los meses más negros que se recuerdan. Fueron ... cuatro fallecidos en accidentes laborales y otros cuatro de tráfico, a los que hay que sumar diversos homicidios y un piloto de ala delta que perdió la vida al caer tras una maniobra de aterrizaje fallida. Repasamos el listado de víctimas que perecieron de forma violenta el pasado mes.

Muere una bañista en Castell de Ferro

Una bañista falleció el pasado jueves, 7 de agosto, en la Playa del Sotillo de Castell de Ferro, según informó el 112. El centro de coordinación recibió la alerta de varios testigos por una mujer a la que habían sacado inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron su fallecimiento tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Homicidio en Pinos Puente

Todo comenzó con un vuelco de marihuana. La víctima presuntamente acudió a la casa del clan contrario para robarles la droga. Iba encapuchado y los otros lo detectaron gracias a las cámaras de seguridad. Ahí comenzó un tiroteo que acabó con la muerte de Rafa, de 20 años. El presunto autor fue detenido poco después. Tiene 31 años y fue enviado a prisión provisional. Se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio consumado.

La inmensa mayoría de allegados del supuesto homicida se marcharon del pueblo después del suceso. Sin embargo, dos días después fueron incendiadas seis viviendas precisamente de allegados del supuesto homicida. Dos semanas después, ardió una séptima casa. La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que estos sucesos están relacionados con el crimen.

Trabajador fallecido en la planta de residuos de Alhendín

Un trabajador de 44 años falleció en la planta de residuos de Alhendín. El varón habría sido aplastado por una máquina de la que él estaría al cargo, por lo que no hubo más personas involucradas en el trágico suceso. La muerte se produjo sobre las 18.00 horas del lunes y antes de las 21.00 horas tuvo lugar el levantamiento del cadáver. Estuvo presente tanto la Policía Judicial de la Guardia Civil como la Inspección de Trabajo.

Muere un trabajador en Castell de Ferro

El pasado 12 de agosto falleció un trabajador en una finca de Gualchos-Castell de Ferro. El operario, un joven de 32 años y origen ruso, había acudido a un invernadero a blanquear y colocar los plásticos junto con su cuadrilla y comenzó a sentir malestar. Sus compañeros lo trasladaron al centro de salud más cercano, pero murió cuando recibía asistencia sanitaria.

Accidente de tráfico con dos fallecidos en Almuñécar

Dos personas perdieron la vida en un accidente de tráfico registrado en la N-340, a la altura de Almuñécar, según informó la Agencia de Emergencias 112. El siniestro tuvo lugar a la altura el kilómetro 321 de la citada vía sobre la medianoche, momento en el que el 112 recibió las primeras llamadas que alertaban de una colisión frontal entre un coche y una moto, en el que indicaban que los ocupantes de la moto habían resultado gravemente heridos. Fuentes del Instituto Armado confirmaron el fallecimiento en el siniestro de un hombre de 48 años y una mujer de 45, ocupantes de la moto.

Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada

Un ciclista perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido en Granada capital, según informó el 112. El suceso tuvo lugar pasadas las 8:30 horas, cuando varios testigos llamaron al teléfono 112 para indicar que se había producido una colisión entre una furgoneta y una bicicleta, en el kilómetro 5 de la A-92G; añadían que el ciclista había caído por un terraplén y estaba mal herido. Los operativos de emergencia desplazados al lugar del accidente confirmaron el fallecimiento del ciclista, un varón de 85 años.

Muere el conductor de un coche grúa tras un accidente en la Circunvalación

Un coche grúa volcó en la tarde del 14 de agosto en la Circunvalación de la capital granadina y su conductor murió. La víctima, de 50 años, quedó atrapada en el interior de la carrocería destrozada del automóvil y los Bomberos del Parque Norte rescataron el cadáver. El coche se salió de la vía por causas que se desconocen y se estampó contra el asfalto tras dar una vuelta de campana. La colisión fue tan violenta que el techo del vehículo quedó totalmente aplastado.

Mueren dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente

Dos personas fallecieron en aquella trágica madrugada tras un incendio originado de madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente. El servicio de emergencias recibió más de una veintena de avisos, pasadas las dos de la madrugada, ante la gran cantidad de humo que salía de las instalaciones de Aceites y Orujera Sierra Sur. Bomberos de Granada extinguieron el fuego y encontraron los cuerpos de los dos fallecidos, ambos trabajadores de la empresa; un vecino de Pinos Puente de 43 años y otro de Alcalá la Real de 55 años.

Mata a su cuñado, hiere a su hermana y se suicida en Arenas del Rey

Un hombre presuntamente disparó aquel lunes por la noche contra su hermana y su cuñado –marido de ella– y acabó con la vida de él. Después, se suicidó. La víctima estaba sentada en la calle con un amigo cuando ocurrió todo. El arma de fuego estaba a nombre del supuesto autor de los disparos, según fuentes cercanas al caso. Fue su propia hija la que se la quitó de las manos y posteriormente la entregó a la Guardia Civil. Después de estos hechos, el presunto homicida se dirigió a su cortijo, que se encuentra en las afueras del pueblo, y se quitó la vida con otra arma de fuego.

Se sabe que mantenían rencillas desde hace mucho tiempo, pero no habían presentado denuncias el uno contra el otro ni protagonizado altercados graves. Por otro lado, la mujer que resultó herida fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona favorablemente.

Fallece un piloto de ala delta tras sufrir una caída en Loja

Un piloto de ala delta falleció en Loja tras sufrir un accidente cuando practicaba dicha actividad. Era un vecino de 68 años de la localidad malagueña de Periana. Los hechos tuvieron lugar en Peñón Prieto, cuando, al parecer, el hombre volaba sobre la pedanía la Venta del Rayo y cayó tras una maniobra de aterrizaje fallida.

A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional tras presuntamente matar a su compañera sentimental el pasado domingo, 24 de agosto. La mujer, de 54 años, fue trasladada con vida al hospital y falleció unas horas después. Estaba en el Sistema VioGén.

Los resultados de la autopsia revelaron que había recibido múltiples golpes que le causaron la muerte. La Policía Nacional arrestó al hombre en el propio hospital, en primer lugar, por un delito de quebrantamiento de condena. Una vez se confirmó la muerte de su pareja, le fue imputado también un delito de homicidio.