Agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Portugal y Francia patrullan juntos en Granada El «Proyecto Comisarías Europeas» nació hace 17 años y, a lo largo de este mes, se va a llevar a cabo por quinta vez en Granada

19 de agosto 2025

En el marco del proyecto 'Comisarías Europeas 2025', establecido por la División de Cooperación Internacional, agentes de la Policía Nacional patrullan, por quinta vez en Granada, junto con dos agentes de las policías portuguesa y francesa por las calles de mayor afluencia turística de la ciudad. La iniciativa nació en 2008 con el principal objetivo de reforzar la atención al turista y garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos extranjeros. Durante el desarrollo del proyecto se van a ver favorecidos tanto los millones de visitantes que recibe la ciudad cada año, como los comerciantes y hosteleros que trabajan en la misma.

Por quinta vez, miembros de otras policías europeas van a patrullar conjuntamente y en patrullas mixtas junto a policías españoles por las calles más emblemáticas de Granada. Ambos policías que van a participar en esta iniciativa, un varón de la policía portuguesa y una mujer de la policía francesa, iniciaron su labor el 5 de agosto y la finalizarán el próximo 28 de este mismo mes.

El objetivo de este proyecto es ofrecer al turista una atención integral en el área de seguridad ciudadana, con policías que hablan su lengua materna y conocen los procedimientos legales propios de ambos países. Las patrullas conjuntas suponen, además, un paso más en la colaboración y cooperación policial internacional, favorecen la mejora de la atención al ciudadano y permiten consolidar el concepto de la seguridad transfronteriza. Las patrullas se realizarán preferentemente a pie, pero también en vehículo, en zonas con mayor afluencia de turistas para prevenir la delincuencia en la vía pública, tomar contacto con el ciudadano en general y, en particular, con los turistas de su nacionalidad para asistirles en labores de traducción y, por último, ayudar y dar apoyo en las denuncias ciudadanas, entre otras. Además, los policías extranjeros patrullarán con su uniforme de servicio para ser fácilmente reconocibles por sus compatriotas.

En el día de hoy, ambos policías han sido presentados en el Mirador de San Nicolás en un pequeño acto al que han asistido el subdelegado del Gobierno en Granada D. José Antonio Montilla Martos, junto con el comisario, Jefe Provincial Acctal. de Granada D. Rafael Rodríguez Pérez. En relación con este proyecto el subdelegado ha declarado que esta iniciativa es una muestra de la cooperación en materia policial entre los distintos estados de la Unión Europea, fundamental para garantizar la seguridad en cualquier lugar del territorio y fortalecer la atención que los visitantes extranjeros reciben en nuestra ciudad.