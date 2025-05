Agencias y guías denuncian compras masivas online que acaparan las entradas de la Alhambra Tal y como explican los profesionales del sector turístico granadino, va en contra de la filosofía del sistema de venta de entradas del monumento, que se modificó en 2020 para que no se reservasen y se comprasen en grandes cantidades

Los guías de la Alhambra y las agencias de viajes que organizan visitas a Granada han denunciado las «prácticas abusivas» que se dan en la compra digital de entradas para la Alhambra. Apuntan, en concreto, a que mediante el uso de nuevas tecnologías se adquieren los tiques de manera masiva y bloquean la página del patronato al resto de compradores.

Esto, tal y como explican los profesionales del sector turístico granadino, va en contra de la filosofía del sistema de venta de entradas del monumento, que se modificó en 2020 para que no se reservasen y se comprasen en grandes cantidades. La Agencia de la Defensa de la Competencia fue la que exigió que se acabase con los agentes autorizados (llegó a haber casi 400) y de ahí se pasó a los boletos nominales –con nombre y dni– para no poder reservar en bloque el acceso para venderlas después.

Con el nuevo sistema de entradas se quitaron los cupos para los agentes y se dejó la web libre para que cualquier persona pudiese comprar tiques en las mismas condiciones. Es más, desde entonces el acceso es nominal, y se necesita un nombre y un documento oficial para adquirir los boletos de la visita, una documentación que se comprueba varias veces y que no da lugar a engaños. La compra directa ha funcionado todos estos años hasta que ha aparecido un subterfugio para comprar boletos de manera masiva y para barrer los restos de entradas y por tanto volver a jugar con las reservas.

«Si tengo el nombre de los visitantes 60 días antes y no es en los meses fuertes, puedo conseguir entradas, si no, es muy complicado, casi imposible Juan Peláez Presidente de la asociación de Agencias de Viajes de Granada

Este sistema, que comenzó siendo efectivo ahora hace aguas. Así lo denuncian tanto los guías de la Alhambra como los agentes de viajes receptores que organizan las visitas a Granada con la entrada al monumento. Estos dos grupos de profesionales se quejan de que no consiguen comprar entradas para ofrecerles a sus clientes. «Si tengo el nombre de los visitantes 60 días antes y no es en los meses fuertes, puedo conseguir entradas, si no, es muy complicado, casi imposible», expresa Juan Peláez, presidente de la asociación de Agencias de Viajes de Granada. Para Peláez esta situación «es un infierno» y hace daño «a la marca Granada». «Es todo el destino el que se lleva la mala imagen de querer cobrar un precio desorbitado por las entradas de la Alhambra», señala.

El representante de las agencias de viaje explica que han pedido al Patronato de la Alhambra un encuentro para poder explicarle la situación a la que se enfrentan. «La web de la Alhambra sufre una serie de bloqueos en los que no podemos entrar y cuando acaban, las entradas están arrasadas. Entendemos que esto lo hace una máquina que tiene más capacidad para comprar que la que tenemos nosotros», expresa.

Situación insostenible

El presidente de la asociación de guías –Agip Granada–, Miguel Campos, asegura que la situación es insostenible. Que tienen que trabajar con entradas solo para jardines porque no encuentran para los palacios y que es una pena que tras haber cambiado el sistema de entradas, estén otra vez en el mismo punto.

Miguel Campos señala que la situación «es desesperante» e insta al Patronato de la Alhambra a actuar contra estas prácticas y «no se cruce de brazos». «Llevamos un tiempo callados y ya no aguantamos más», dice.

Si se googlea 'entradas Alhambra' aparecen tres páginas web antes que la oficial que es tickets.alhambra-patronato.es

Si se googlea 'entradas Alhambra' aparecen tres páginas web antes que la oficial que es tickets.alhambra-patronato.es. En estos portales se venden entradas del monumento y hay disponibilidad para días que ya están agotados en la web del Patronato. Estos espacios ofrecen visitas siempre acompañadas de audioguías o guías. En algunos casos, el precio hasta se cuadriplica.

Aquí hay dos asuntos diferentes sobre los que la Alhambra ya está trabajando. Uno, la compra masiva de tiques mediante herramientas digitales que generan una competencia a las agencias y guías. La otra, que existan esas webs «fraudulentas» de venta de entradas, que están denunciadas por el Patronato en la OCU.

Desde hace años se está «identificando, auditando y llevando tareas de notarización de todos los dominios que provocan confusión en los usuarios» y se van a ejercer las correspondientes actuaciones por vía judicial «por infracción de marca nacional, con acumulación o ejercicio subsidiario de una acción por competencia desleal basada en actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena».

La Alhambra defiende sus medidas y el cuidado que tiene de su web. Desde el Patronato alhambreño aseguran que en cuanto detectan prácticas y comportamientos anormales de compra de entradas se procede a su estudio y análisis y como consecuencia de ello se van ejecutando y reforzando las medidas de seguridad para evitar un mal uso de este procedimiento. Además cuentan con el apoyo de la Agencia Digital de Andalucía, que tiene asignadas todas las competencias en materia de ciberseguridad.

«Hay momentos en los que se han detectado comportamientos extraños en la compra. En cada uno de los casos se procede a su estudio y análisis y como consecuencia de ello se van ejecutando y reforzando las medidas de seguridad para evitar un mal uso de este procedimiento» Patronato de Alhambra

El Patronato de Alhambra reconoce que ha detectado estas compras masivas. «Hay momentos en los que se han detectado comportamientos extraños en la compra. En cada uno de los casos se procede a su estudio y análisis y como consecuencia de ello se van ejecutando y reforzando las medidas de seguridad para evitar un mal uso de este procedimiento». Lo que no quieren consentir, según indica el director del Patronato, Rodrigo Ruiz-Jiménez es que se diga «que hay trato de favor por alguien, porque no es cierto». Además señala que en el tema tecnológico todo avanza muy rápido. «Nosotros ponemos una medida y hay quienes sacan otras treinta detrás. Esto es así y afecta a todos los sectores con venta online».

El director de la Alhambra lamenta «que se lancen acusaciones al Patronato, que empañan su reputación, basadas sólo en opiniones», y ha pedido que cualquier dato que tengan, se comunique para denunciar.