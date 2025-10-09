Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Afectados por el cierre de una clínica dental en el Zaidín. IDEAL

Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro

Un grupo de treinta clientes han denunciado ya al empresario y preparan una querella por presunta estafa

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:32

Comenta

Afectados por el cierre de una clínica dental en el Zaidín, en las inmediaciones de la calle Fontiveros, se concentran frente al centro y exigen ... la devolución del importe de sus tratamientos dentales que están inconclusos. La clínica cerró de forma repentina a finales de febrero de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  3. 3

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  4. 4 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  5. 5 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  6. 6

    Prisión para el marido de la excandidata del PP de Pulianas que atropelló a la pareja de una edil del PSOE
  7. 7 Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía
  8. 8

    Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja
  9. 9

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro

Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro