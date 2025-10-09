Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro

Afectados por el cierre de una clínica dental en el Zaidín, en las inmediaciones de la calle Fontiveros, se concentran frente al centro y exigen ... la devolución del importe de sus tratamientos dentales que están inconclusos. La clínica cerró de forma repentina a finales de febrero de 2025.

Los clientes se toparon con la persiana bajada después de años de tratamientos que se alargaban y complicaban más de la cuenta. Los usuarios, que aseguran que contrataron créditos a través del empresario o entregaron miles de euros en efectivo para pagar sus tratamientos, recibían distintas versiones del hombre al que le confiaron su salud dental.

Los afectados se sienten engañados, temen perder su dinero y se preocupan por los próximos clientes que puedan caer en la «trampa» del empresario, que trabaja para abrir una nueva clínica en el mismo barrio. Las decenas de clientes han denunciado ya los hechos en la comisaría de Policía Nacional y han solicitado un informe a otros profesionales sobre el estado de sus tratamientos, mientras se elabora la demanda. El abogado Francisco Javier Ortega Pardo, del bufete LexForma Abogados, representa legalmente a los clientes que se han atrevido a denunciar al empresario granadino. El empresario tuvo que abandonar el local por impago, de acuerdo con el propietario del inmueble.

El individuo que explotaba el centro no es dentista y no aplicaba los tratamientos, contrataba los servicios de ortodoncistas, cirujanos, médicos y protésicos para atender a los usuarios. La clínica abrió sus puertas en 2021 y mantuvo actividad hasta principios de año.

Por su parte, el empresario granadino manifiestó a IDEAL que cerró la clínica por un problema personal y fecha para finales de año la apertura de un nuevo local.