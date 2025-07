El «afán de volar» de Carla, la joven granadina admitida en el prestigioso MIT

EEl Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), una de las tres mejores universidades del mundo, recibirá en agosto, a través de la beca Fulbright, a ... Carla Espallardo, una granadina de 24 años que ha estado «toda la vida jugando por la Plaza de Toros», pero que guarda un currículum de excelencia académica y una agenda muy ocupada. Actualmente trabajando en una consultoría de Madrid, Espallardo persigue su próximo objetivo: irse a Estados Unidos y estudiar en el MIT un máster de Administración Empresarial. «Mi sueño era ser diplomática, y por eso desde pequeña me animaba a buscar las mejores oportunidades para estudiar», explicó.

Fue alumna del colegio Monaita, y desde entonces fue alentada por sus padres y profesores para probar nuevos retos. «Recomendaron a mis padres que estudiase chino, así que ellos me lo preguntaron y a los cinco años empecé», recordó Espallardo. Ella les atribuyó el motor de su arranque personal a su familia, relatando que «siempre me decían en casa si quería hacer tal y tal cosa, y yo valoraba mucho cada una que hacía». Es por ello que su infancia estuvo repleta de actividades extracurriculares, como chino, tenis, piano y fútbol; el cual siguió jugando por varios años y en el que, al principio, era la única chica en un grupo mixto del club de Ciudad de Granada.

«Cuando me fui del colegio, recuerdo que le escribía a mis profesores todo lo que estaba haciendo y cómo ellos me animaban mucho», narró al empezar a detallar cómo se fue a Barcelona sola, con 15 años, a estudiar el bachillerato internacional. «Me hubiese quedado en Granada, pero es que por entonces no ofertaban las opciones que yo encontraba en el Colegio Internacional SEK», continuó. Piensa que, a pesar de los avances que se están haciendo en los últimos años, en Granada «no está la diversidad que existe en las grandes ciudades, cosa que te permite no encasillarte en una vivencia o circunstancia única».

Espallardo votó por plantearse la posibilidad de «importar filosofías de fuera para mejorar lo que ya tenemos» como un avance en la educación española, y de contemplarse otras posibilidades fuera del recorrido colegio-universidad-oposiciones. «Yo tenía amigas del mismo curso en Boston que tenían unos años más que yo porque habían hecho un gap year, un año sabático, y eso es totalmente válido. De hecho, en otros países se incluyen en los programas lo que se les llama 'minors', en los que compartes asignaturas con cualquier carrera», aclaró la futura estudiante.

Pero hasta el inicio del máster, le esperan unas vacaciones que no comienzan hasta finales de julio. Recapituló todos los viajes en bus estudiando porque más tarde tenía entrenamiento, los planes que canceló con sus amigas o las marcas que se ponía para comer chocolate si terminaba los deberes a tiempo. «Sin embargo, lo más duro e ilusionante que he vivido para llegar hasta donde estoy ahora ha sido recibir esta beca Fulbright, y que coincidiese en fecha cuando, hace 9 años, iba para Barcelona imaginándome todo el futuro que me quedaba por delante», señaló.