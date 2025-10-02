Aeropuerto Granada-Jaén, una idea de los pesos pesados del PSOE para potenciar la provincia jienense La Diputación de Granada se ha visto sola en la promoción del aeropuerto Federico García Lorca y quiere desvincular el nombre jienense del aeródromo

Laura Ubago Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 00:31

El aeropuerto de Granada pasó a ser también de Jaén en 2005, hace ya 20 años. Se hizo para dar cobertura a la provincia vecina a propuesta del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, el socialista Gaspar Zarrías, que se encargó personalmente de este cambio, que contó con el respaldo de los pesos pesados del PSOE del momento.

La idea recibió el visto bueno de Aena y tras superar unos requisitos burocráticos, se rebautizaron las instalaciones. En este momento vendieron que los beneficios, sobre todo, iban a ser para el turismo de la provincia jienense, aunque podría valerle al actual aeropuerto de Granada para ampliar su oferta en vuelos nacionales, algo que no ha parecido tener nunca un peso especial.

Captación de vuelos

Francis Rodríguez dijo en su discurso de este jueves que ellos sí están trabajando por mejorar la conectividad aérea de nuestra provincia y que por tanto se plantea, «por la falta de apoyo de la Diputación de Jaén» quitar el nombre de esta provincia de la matrícula del aeropuerto. Con la promoción en destino y en origen y multiplicando el presupuesto dedicado a la captación de conexiones.

«Hemos puesto, por ahora, un millón de euros para conseguir nuevos vuelos. Gracias a ello, vamos a estrenar este 2026 una nueva conexión con la ciudad francesa de Nantes. Y este mes de diciembre, un nuevo vuelo con la comunidad de Cantabria», apuntó Rodríguez.

Además, avanzó que están en negociaciones para que Sierra Nevada sea la estación de esquí de Portugal con un vuelo directo que una Granada con Oporto. Por eso pidió «el esfuerzo titánico de todos» en el impulso del aeropuerto y en el intento de la llevada de nuevas conexiones aéreas